Ricetta risotto agli spinaci: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo un primo piatto sano e nutriente, realizzato con una verdura ricca non solo di sapore e colore ma anche di tante proprietà benefiche nei confronti del nostro organismo. Adesso andremo a vedere cosa occorre per preparare il risotto agli spinaci.

Risotto agli spinaci – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone

Riso vialone nano 320 g

Spinaci freschi 200 g

Scalogno 1

Burro 40 g

Brodo vegetale 1 l

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 20 g

Risotto agli spinaci – Preparazione

Per preparare il risotto agli spinaci come prima cosa iniziate a realizzare il brodo vegetale. Una volta pronto occupatevi di preparare il soffritto; per farlo mondate lo scalogno e tritatelo finemente.

Poi trasferite 20 g di burro in un tegame, lasciatelo fondere a fiamma moderata e unite anche lo scalogno. Aggiungete un mestolo di brodo caldo e lasciatelo appassire per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto.

A questo punto versate anche il riso, mescolate e lasciatelo tostare per 3-4 minuti. Poi aggiungete un mestolo di brodo e proseguite la cottura, continuando a mescolare e aggiungendo dell’altro brodo solo al bisogno, ovvero quando vedrete il riso asciugarsi.

Nel frattempo lavate gli spinaci sotto acqua corrente, asciugateli con un panno da cucina e teneteli da parte. Quando mancheranno circa 5 minuti alla cottura del risotto aggiustate di sale a vostro gusto e aggiungete anche gli spinaci interi.

Ultimate la cottura del riso mescolando spesso, poi spegnete la fiamma e unite sia i 20 g di burro rimasti che il Parmigiano che avrete grattugiato.

Aggiungete anche un pizzico di pepe nero e mantecate il risotto agli spinaci sempre a fuoco spento. Non vi resta che impiattare e servire il vostro risotto agli spinaci.

Risotto agli spinaci – Consigli utili

Il risotto agli spinaci può essere conservato in frigorifero per 1 giorno al massimo, chiuso in un contenitore ermetico. Per aggiungere una nota cremosa al piatto provate ad unire 2-3 cucchiai di ricotta o di crescenza una volta cotto al posto dei 20 g di burro.