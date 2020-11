Roberta Di Padua manie da prima donna | L’ultimatum di Michele a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Michele Dentice sono stati protagonisti di un durissimo scontro al centro dello studio. Nonostante l’abbia preferita a Carlotta Savorelli, Michele Dentice sembra non avere nessuna intenzione di dare la sospirata “esclusiva” a Roberta Di Padua. Anzi, il cavaliere campano ha affermato che Roberta Di Padua ha troppe manie da prima donna a Uomini e Donne e ciò lo infastidisce non poco.

Michele, infatti, vorrebbe che Roberta fosse meno gelosa e presuntuosa e più affettuosa nei suoi confronti. Mentre Roberta rimprovera al cavaliere il fatto che, se lui continua a frequentare anche altre donne e a essere così incostante nei suoi confronti, lei non potrà mai lasciarsi andare veramente. Michele Dentice è sembrato davvero molto seccato dagli atteggiamenti di Roberta Di Padua, giudicati come vere e proprie manie da prima donna.

Roberta Di Padua è troppo prima donna?

Il cavaliere si è sfogato anche con la redazione di Uomini e Donne, come ha spiegato la padrona di casa Maria De Filippi. Michele Dentice si è lamentato del fatto che Roberta Di Padua sembra non preoccuparsi affatto di lui e non apprezzare tutti gli sforzi che lui fa nei suoi confronti. Secondo il cavaliere, la dama di Cassino è più proiettata su se stessa che su di lui.

Michele Dentice ha accusato Roberta Di Padua di sentirsi come “Monica Bellucci” e di essere più presa dalle dinamiche di ciò che succede in studio o dalla sua gelosia, piuttosto che dalla loro conoscenza. Roberta Di Padua, dal canto suo, ha rimproverato a Michele di essere incostante e di sparire per giorni interi. Secondo la dama di Cassino, Michele non le ha mai fatto una telefonata ed è troppo difficile conoscersi solo attraverso i messaggi.

Le lamentele di Michele a Uomini e Donne

Roberta ha rimproverato a Michele di non voler trovare il tempo per lei e di essere preso da altre cose. Ma, in realtà, il cavaliere ha confessato di non essere ancora così preso dalla dama da fare determinati passi importanti insieme. Michele ha affermato che Roberta dovrebbe cambiare atteggiamento a Uomini e Donne.

Intanto, Roberta sta continuando a rifiutare i nuovi cavaliere che arrivano per conoscerla, perché molto presa da Michele. Mentre Michele non si fa scrupoli a conoscere le nuove dame che arrivano nello studio di Uomini e Donne solo per lui. Come andrà a finire?