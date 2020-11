Beatrice Valli matrimonio in vista | Ecco quando si sposerà con Marco

Matrimonio in vista per la coppia composta da Beatrice Valli e Marco Fantini. Finalmente è stato svelato almeno il mese in cui potremo vedere la bellissima influencer vestita di bianco e pronunciare le promesse al suo compagno con cui ha già costruito una splendida famiglia.

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, il matrimonio è dovuto slittare, infatti era previsto per lo scorso 27 Settembre. Ad oggi hanno in mente almeno in che stagione, ma il giorno non si è ancora deciso, anche se è tutto da vedere come andrà a finire questa pandemia globale di Covid-19.

Beatrice Valli matrimonio in vista

Una delle coppie più amate sono sicuramente Marco e Beatrice, incontratasi a Uomini e Donne, non si sono più lasciati bensì hanno deciso di rinnovare il loro amore dando alla luce due figli: Bianca di tre anni e Azzurra. La modella ha anche un altro figlio di nome Alessandro, avuto da una storia antecedente al suo attuale fidanzato. Ad oggi sono davvero felici, una coppia invidiabile, piena di felicità e in un clima di serenità ed amore. In futuro sembra non essere esclusa la possibilità di mettere al mondo un quarto figlio, visto il loro desiderio di avere una famiglia allargata.

Nell’attesa di capire bene come organizzare e quando, precisamente, andare a nozze Beatrice e Marco si stanno preparando all’imminente trasloco. Questo a causa del loro lavoro nel mondo della moda e dei social, poiché si sono dovuti trasferire a Milano, in un appartamento tranquillo e più grande. Ma nonostante questo, hanno deciso di comprare una casa in un quartiere milanese, ma sembra che questa non sia abitabile fino al 2022. Insomma, tutto sembra essere perfetto per procedere nell’incoronazione del loro sogno d’amore, ad oggi manca solo il matrimonio.

Ecco quando si sposerà con Marco

La giovane coppia con la loro famiglia allargata aveva deciso di sposarsi il 27 settembre scorso, ma a causa dell’emergenza di Covid-19 che stiamo affrontando non sarebbe stato possibile. Il restringimento delle persone da poter invitare è sceso a pochi individui e non sarebbe mai stato possibile vivere le nozze da sogno. In più questa situazione non è delle migliori per vivere sereni un giorno così commuovente della propria vita.

Beatrice tramite una boxe delle domande sul suo profilo Instagram ha deciso di svelare almeno il mese in cui sono state rimandate le nozze. Se tutto andrà bene i due si sposeranno a Settembre 2021, sperando la situazione in Italia si calmi. Del giorno non sappiamo ancora nulla, visto che l’influencer si è limitata a questa informazione. Restiamo aggiornati riguardo ulteriori notizie aspettando di sapere quando potremmo festeggiare con loro il momento in cui diventeranno marito e moglie.