Carlotta Savorelli parla della malattia fuori Uomini e Donne: “Guerrieri che in silenzio…”

Fuori da Uomini e Donne, Carlotta Savorelli parla della malattia di cui soffre ormai da molti anni, la psoriasi. La dama ha raccontato di essere rimasta a lungo segnata dalle cicatrici che questa malattia lascia, sia sulla pelle, sia sull’anima. Tuttavia, la dama non perde occasione per sensibilizzare i suoi follower in merito, come ha fatto, solo pochi giorni fa in occasione della Giornata Mondiale.

Carlotta Savorelli parla della sua malattia, raccontando come chiunque la affronti possa essere considerato un guerriero silenzioso che affronta una battaglia quotidiana. La dama mostra i segni della malattia per sensibilizzare i suoi follower, con delle immagini che la ritraggono in prima persona.

Carlotta Savorelli racconta la sua malattia

“Domani è la Giornata Mondiale della psoriasi. Una giornata dedicata alle persone forti che in silenzio soffrono, che in mezzo alla folla si vergognano e che cercano di proteggersi nascondendosi dai giudizi. Domani è la giornata dedicata a tutti noi… Peraltro, per sentire questi limiti, non è necessario avere la pelle maculata…”.

“Domani per me è un giorno speciale, dedicato ai GUERRIERI e alle GUERRIERE che in silenzio cercano di girare a testa alta perché non hanno nulla da nascondere”.

Voglia di riscatto a Uomini e Donne

Carlotta Savorelli ha superato dei momenti molto difficili legati a questa sua malattia e ci tiene far passare il messaggio che tutti possono camminare a testa alta, senza vergognarsi dei segni che hanno sulla pelle.

In molti, infatti, ancora nascondono questa patologia, per paura dei giudizi della gente che Carlotta Savorelli combatte ormai da molto tempo. Che futuro attende Carlotta Savorelli a Uomini e Donne? La dama riuscirà a trovare un cavaliere che la apprezzi esattamente per ciò che è?