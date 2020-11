Il cachi è un frutto ricco di benefici. Appartenente alla famiglia delle Ebenaceae, è originario della Cina. Parlare di questo frutto significa chiamare in causa alcuni dubbi. C’è chi, per esempio, si chiede cosa succede a chi mangia cachi con buccia. Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta a questo interrogativo.

Cachi: i principali benefici

Prima di capire cosa succede a chi mangia cachi con buccia, scopriamo assieme i principali benefici di questo frutto. Quando si parla delle sue proprietà, è il caso di citare la presenza di fibre. In 100 grammi di frutto, posssiamo trovarne oltre 3 di questi nutrienti fondamentali per l’efficienza intestinale e per l’ottimizzazione del livello di sazietà.

Leggi anche ---> Cosa succede a chi mangia cachi con buccia? Ecco la risposta

I cachi, inoltre, sono ricchi di vitamina C o acido ascorbico, nutriente essenziale quando si tratta di migliorare l’efficienza del sistema immunitario e la lotta contro i radicali liberi. Proseguendo con l’elenco degli antiossidanti presenti nel cachi, citiamo anche la vitamina E, così come la vitamina A, fondamentale per la bellezza della pelle.

Proseguendo con i motivi per cui vale la pena mangiare il cachi, facciamo presente il contenuto di catechine, composti associati a una forte attività antinfiammatoria e antinfettiva.

Come non rammentare poi la presenza di vitamina K, che aiuta tantissimo la buona coagulazione del sangue? Non c’è che dire: il cachi è un vero toccasana per la salute! Cosa si può dire in merito agli effetti della sua buccia? Che mangiarla fa benissimo! Quando ci si chiede cosa succede a chi mangia cachi con buccia, bisogna rispondere sottolineando che si tratta di un’ottima fonte di proantocianidina, la cui assunzione è fondamentale per la bellezza della pelle e, in particolare, per la protezione dei fibroblasti, essenziali per la buona consistenza dell’epidermide.

Non dimentichiamo poi che nella buccia dei cachi è presente la maggior quantità di antiossidanti che questo frutto apporta (parliamo in particolare della vitamina C e della vitamina A).

I cachi sono degli alleati speciali del benessere. Come abbiamo appena visto, se si ha intenzione di ottimizzare i loro benefici è opportuno mangiarli con la buccia. Quando li si nomina e si parla dei loro benefici è doveroso ctare anche la presenza di alcuni minerali importanti per la salute. Tra questi è possibile citare il potassio, fondamentale per la regolarità pressoria e per la salute del cuore, ma anche il magnesio, il ferro, il calcio, alleato della salute delle ossa, il fosforo e il manganese.