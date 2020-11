Film Stasera in Tv – Final Score – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Final Score. Produzione britannica del 2018 per la regia di Scott Mann con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Alexandra Dinu nei ruoli principali. Action thriller ad alta tensione. Un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio di Londra occupato da 35 mila persone durante una partita di calcio.

Final Score – Trama

Mike Knox, ex soldato americano, si reca a Londra per andare a trovare Rachel e Danni, moglie e figlia di un amico fraterno caduto in guerra. Knox decide di portare la quindicenne Danni allo stadio per assistere a un’importante partita di calcio tra i londinesi del West Ham e la Dynamo, nell’ultima partita dei padroni di casa nello storico stadio Boleyn Ground. La Dynamo proviene dalla fantomatica nazione di Sokovia, nazione da cui provengono i terroristi che prenderanno possesso dello stadio, trasformandolo in una gigantesca ed esplosiva trappola per topi.

Titolo Originale: Final Score

Genere: Thriller, Azione

Durata: 1h 45m

Anno: 2018

Paese: UK

Regia: Scott Mann

Cast: Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Alexandra Dinu

