Loredana Lecciso vittima di grandi offese: “Come fa Albano a sopportarti”

Loredana Lecciso durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso ha dovuto affrontare ben cinque sfere in un botta e risposta senza precedenti. La showgirl infatti, si è trovata a dover rispondere a delle fortissime accuse da parte di Alda D’Eusanio che, senza troppi giri di parole l’ha attaccata definendo la sua carriera in modo negativo.

La conduttrice si è trovata a manifestare la sua forte incompatibilità nei confronti della compagna di Albano Carrisi, sottolineando quanto la ritenga insopportabile. Così Loredana Lecciso è sembrata una vera e propria vittima di grandi offese. Quali sono le accuse ricevute durante la puntata del programma?

Loredana Lecciso vittima di grandi offese

A Live non è la D’Urso a rispondere alle cinque sfere durante la puntata di ieri c’erano Loredana Lecciso e sua sorella Raffaella. Ripercorrendo la loro vita da showgirl si è mostrato quanto, nonostante il loro successo siano due donne che hanno fatto dei loro punti di debolezza una grandissima forza.

A mostrarsi contro Loredana Lecciso e sua sorella Raffaella però, è stata la ex conduttrice Alda D’Eusanio che si è mostrata molto critica nei loro confronti.

Seduta all’interno di una delle cinque sfere, Alda ha affermato in modo rigido e poco gentile: “Tu e tua sorella siete diventate dei fenomeni della comunicazione per non saper fare niente. La vostra non era autoironia. […] Tagliatele le corde vocali”.

Alda D’Eusanio contro la compagna di Albano Carrisi

Parole molto dure ma soprattutto inaspettate quelle di Alda in particolar modo nei confronti di Loredana Lecciso. Nessuno all’interno del programma infatti, si aspettava delle parole così dure nei loro confronti, soprattutto dette in modo duro e diretto.

Affermazioni che hanno colpito in modo diretto Loredana Lecciso che si è trovata davanti un D’Eusanio che, senza troppi giri di parole ha accusato e messo in mezzo anche Albano Carrisi. Loredana si è trovata così davanti alle affermazioni di Adua che l’accusavano: “Voi siete state le antesignane di quelle che si fa in questi programmi ovvero fare dei vostri difetti dei punti di forza. Ora per andare in televisione non devi dimostrare di essere brava ma mostrare l’esatto contrario e io non credo nella vostra autoironia”

La ex conduttrice ha terminato esordendo contro la showgirl: “Voi siete state derise e denigrate e non siete simpatiche a nessuno come fa Albano a sopportarti”