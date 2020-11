Lucrezia Comanducci troppo impegnativa | Terra bruciata dopo Uomini e Donne

Sono passati diversi giorni da quando l’ex corteggiatrice Lucrezia Comanducci ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne, senza ascoltare le richieste di Armando Incarnato di rimanere per continuare a conoscerlo. Poche ore fa, l’ex di Uomini e Donne ha scherzato coi suoi follower circa la sua attuale situazione sentimentale. A chi le ha chiesto se fosse già impegnata, Lucrezia Comanducci ha risposto di essere semplicemente troppo “impegnativa”.

Ma cosa avrà voluto dire con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Forse Lucrezia Comanducci è davvero una donna troppo “impegnativa” e, per questo, il suo percorso a Uomini e Donne è stato fallimentare? In realtà, con questa battuta, Lucrezia ha semplicemente voluto smentire il fatto di essere già impegnata, al di fuori del talk show di Maria De Filippi.

Lucrezia Comanducci dama impegnativa

Esattamente come ha cercato di spiegare in studio l’ex corteggiatrice romana, la situazione per lei si era fatta troppo pesante a Uomini e Donne. Lucrezia Comanducci ha spiegato di non essersi mai sentita se stessa a Uomini e Donne. Inoltre, il triangolo che si è creato tra lei, Armando Incarnato e Gianluca De Matteis non ha fatto altro che peggiorare le cose, mettendola in cattiva luce. Del resto, in molti hanno notato l’immobilità di Lucrezia Comanducci a Uomini e Donne. Tanto che altre dame, come Valentina Autiero, l’hanno definita “amorfa” e incapace di prendere posizione.

Lucrezia Comanducci ha iniziato a soffrire di questa sua incapacità di esprimersi nello studio di Uomini e Donne e si è confidata con Armando Incarnato, durante la loro frequentazione. Tuttavia, nonostante Lucrezia abbia deciso di smettere di corteggiare Gianluca De Matteis e di conoscere solo Armando, la frustrazione è stata troppo forte.

La verità dopo l’abbandono di Uomini e Donne

Per questo la dama ha deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne, senza ascoltare le proteste di Armando Incarnato. Il cavaliere campano, infatti, ha cercato in tutti i modi di convincere Lucrezia a rimanere per conoscere e frequentare solo lui. Inoltre, Armando ha spinto Lucrezia a dire la sua su Gianluca e su quanto si fosse sentita usata.

Ma l’ex corteggiatrice è stata irremovibile e ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, senza provare a rimettersi in gioco. Forse è in questo aspetto che Lucrezia Comanducci si è definita troppo impegnativa? L’ex protagonista di Uomini e Donne troverà qualcuno che sappia apprezzarla davvero anche lontano dal talk show o si è fatta terra bruciata intorno?