Luigi Mastroianni mostra la fidanzata | Nuovo amore fuori Uomini e Donne

Luigi Mastroianni mostra finalmente la sua nuova fidanzata che per mesi ha certato di tenere lontana dai social e dalla cattiveria di moltissimi utenti. L’ex tronista di Uomini e Donne confessa così a tutti i suoi fan il grande sentimento che prova nei ormai da diversi mesi nonostante non l’abbia mai confidato sulle sue storie Instagram.

Nella serata di ieri infatti, l’ex tronista dopo la fine della sua storia d’amore con Irene Capuano ha ritrovato così la serenità nonostante il momento difficile a causa del Covid-19. Qualcosa durante la serata di ieri è cambiato e proprio per questo, Luigi Mastroianni mostra la sua fidanzata dedicandole parole molto importanti. Quali sono state le sue affermazioni?

Luigi Mastroianni mostra la fidanzata

L’ex tronista del talk show firmato Maria De Filippi confessa ai tantissimi fan che lo seguono ormai da diversi anni di essere completamente innamorato della sua fidanzata. Luigi Mastroianni già diversi mesi fa infatti, era stato “paparazzato” insieme a una ragazza bionda e tutti i suoi fan avevano già capito il nuovo amore nato lontano dai social.

Luigi però, durante la giornata di ieri però ha deciso di confessare a tutte le persone che lo seguono di aver trovato finalmente l’amore tanto atteso. È stato lo stesso ex tronista in preda a un momento felice a confessare sul suo profilo Instagram il grande amore che ha tenuto nascosto per questi lunghi mesi. Mastroianni ha deciso così di parlare della sua fidanzata ma senza spiegare ma soprattutto taggarla così da tenerla in gran parte ancora nascosta agli occhi e alle critiche degli utenti social.

Ex tronista di Uomini e Donne e la dedica d’amore

Luigi Mastroianni mostra la sua nuova fidanzata e le dedica delle parole molto importanti che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così affermato: “Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi. Sono felice e c’ho fatto caso. A mille traguardi come questi…ma insieme. Ti amo.”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne viene allo scoperto e riesce così a mostrare a tutte le persone che lo seguono la sua nuova fidanzata. Così nonostante il brutto periodo che il mondo sta vivendo a causa del Covid-19, Luigi è riuscito a trovare la sua piccola felicità.