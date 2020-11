Oroscopo Novembre 2020 – Ecco i segni più affettuosi dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Sappiamo bene che ogniuno di noi esterna i propri sentimenti di affetto ed amore verso gli altri in maniera del tutto personale, prevalentemente in relazione al nostro carattere ed al nostro umore: alcuni appaiono più distaccati, altri invece privilegiano un rapporto più spiccatamente affettuoso, nelle parole e nelle azioni. Quasi sempre queste persone fanno parte di questi segni zodiacali, per molti i più affettuosi dell’intero zodiaco:

Toro

Non da subito fiducia immediata, neanche quando è naturalmente attratto verso una nuova conoscenza ma una volta superate le resistenze iniziali, il Toro non manca mai di manifestare il proprio amore con abbracci, baci, parole dolci anche se non eccessivamente smielate ed eccessive. Insomma è decisamente affettuoso, in maniera anche un po’ inaspettata.

Scorpione

Anche lo Scorpione non manifesta da subito in maniera plateale i propri sentimenti, sopratutto in virtù della sua proverbiale indole misteriosa e cautelativa, almeno in apparenza: quando si innamora dimostra, seppure prevalentemente verso il partner stesso, grande affetto e intensità, privilegiando un rapporto quanto più possibile paritario, equo ed onesto.

Ariete

L’impeto che contraddistingue l’Ariete non si ferma neanche quando prova sentimenti profondi, anzi in questi casi egli/ella diventa ancora più impulsivo e passionale, dimostrando con gesti piuttost evidenti ed eloquenti questi stessi sentimenti non solo al partner di turno ma anche ai presenti che non possono fare a meno di notarlo.

Bilancia

Un segno così serafico nasconde spesso in realtà una natura fortemente fisica e passionale, sebbene non siano solitamente nelle loro corde metterlo particolarmente in evidenza, anche perchè privilegiano i rapporti lunghi e duraturi: per loro l’affetto va dimostrato prevalentemente alla lunga distanza, e non nell’immediato.