Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 3 novembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il famoso astrologo Paolo Fox, volto molto conosciuto e apprezzato nel nostro paese in tema di oroscopi, fornisce anche oggi le proprie predizioni in relazione al primo martedì del mese di novembre 2020, per quanto riguarda i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 3 novembre 2020 – Leone

Sentirete un impulso prevalementemente fisico, una sorta di richiamo della natura che vi renderà particolarmente focosi con il vostro compagno/compagna.

Prestate molta attenzione sul lavoro: c’è qualcuno che potrebbe prendersi meriti che sono parzialmente di vostra proprietà, creando quindi una vera e propria ingiustizia.

Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 3 novembre 2020 – Vergine

Nessuna novità particolare relativa alla sfera privata, ma ci sono le avvisaglie su un’imporante novità professionale, che può significare un’entrata extra, una promozione o in generale qualche riconoscimento che può valere parecchio.

Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 3 novembre 2020 – Bilancia

Inaspettate possibilità in amore, che andranno colte con dovizia ma senza precipitarsi, per evitare di incappare in errori di valutazione. Nessuna novità apparente sul fronte lavoro, ma in realtà le cose procedono piuttosto bene, anche se sottotraccia: se son rose, fioriranno, come si suol dire.

Oroscopo Paolo Fox – domani martedì 3 novembre 2020 – Scorpione

Qualche valutazione economica relativa al vostro lavoro può essere stata fraintesa e quindi potrebbe essere necessario far fronte ad una spesa extra, ma niente di trascendentale se sapete gestirla. In amore può volare qualche parola di troppo, quindi meglio mantenere un profilo pacato e tranquillo per evitare strascichi nel breve-medio termine.