Riccardo Guarnieri torna nel parterre | Anticipazioni Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri prende una decisione importante e torna le parterre maschile di Uomini e Donne durante la registrazione di ieri pomeriggio. L’ex cavaliere del talk show di Maria De Filippi dopo la fine della sua storia d’amore con Ida Platano sembra aver preso una decisione molto importante per la sua vita che, nessuno sembrava essersi immaginato.

Così Riccardo Guarnieri nella registrazione di ieri è tornato all’interno del parterre maschile di Uomini e Donne mettendosi così ancora una volta in gioco. La storia d’amore con Ida Platano ha infatti creato un vero e proprio periodo difficile per il quale, l’ex cavaliere ha deciso di allontanarsi dai social per riprendersi completamente dalla sua rottura inaspettata. Cosa è successo nella registrazione di ieri?

Riccardo Guarnieri torna nel parterre maschile

L’ex cavaliere di Uomini e Donne per diversi mesi è stato lontano dai social cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita proprio come la sua ex compagna Ida Platano. A differenza di lei però, Riccardo ha deciso di rimettersi inaspettatamente in gioco. Decidendo di tornare all’interno di Uomini e Donne cercando ancora una volta una dama che riesca a farlo innamorare.

Una sorpresa inaspettata quella accaduta durante la registrazione di ieri pomeriggio dove, Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di Riccardo Guarnieri all’interno del parterre maschile. A differenza di Ida Platano infatti, l’ex cavaliere sembra aver preso il coraggio di rimettersi in gioco con le dame del parterre. Pronto a conoscere nuove persone ma soprattutto a trovare l’amore che, non è andato bene con la ex compagna.

Ex cavaliere torna a Uomini e Donne

Nessuno si sarebbe mai aspettato che il cavaliere tornasse a Uomini e Donne per riprendere in mano la sua vita sentimentale e per rimettersi in gioco dopo più di un anno lontano dal programma. Così, a detta del sito Vicolodellenews, Riccardo Guarnieri ha superato la fine della sua storia d’amore con Ida Platano e punta a una nuova relazione.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne sorprende così tutti e torna carico per la conoscenza di nuove dame. Soprattutto di un nuovo amore che si augura possa essere migliore di quello precedente.