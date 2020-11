Ricetta amor polenta: ingredienti, preparazione e consigli

Profumo delicato, ottima fragranza e una bellissima forma a bauletto, con una doratura uniforme. Parliamo dell’Amor Polenta, un dolce tipico di Varese. La particolarità dell’Amor Polenta sta sia nell’utilizzo del tipico stampo scanalato all’interno, pensato e realizzato appositamente per la preparazione di questo dolce e nell’ingrediente principale: la farina di mais. Questa tipologia di farina è quella macinata finemente utilizzata di solito per la preparazione della polenta, che conferisce al dolce un invitante colore dorato.

Amor polenta – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 20×7,5 cm

Uova (circa 1) 63 g

Tuorli ( circa 2) 50 g

Zucchero 115 g

Sale fino 1 g

Baccello di vaniglia 1

Scorza di limone ½

Farina di mandorle 68 g

Farina 00 45 g

Lievito in polvere per dolci 4 g

Farina di mais fioretto 38 g

Burro 125 g

Per il mix di burro e mandorle:

Burro 12 g

Farina di mandorle 13 g

Amor polenta – Preparazione

Per realizzare l’amor polenta, per prima cosa preparate il mix di burro e mandorle: mettete 12 g di burro e 13 di farina di mandorle in un mixer . Frullate per ottenere un composto omogeneo che terrete da parte. Fondete poi 125 g di burro a fuoco bassissimo e lasciatelo intiepidire.

In una ciotola capiente montate l’uovo insieme allo zucchero con le fruste elettriche, poi continuando a montare unite i tuorli e i semi che avrete prelevato dal baccello di vaniglia.

Aggiungete anche la scorza grattugiata di un limone non trattato, il sale e il mix di mandorle e burro.

Una volta ottenuta la massa montata, passate alle polveri: versate in una ciotola la farina di mandorle, il lievito, la farina gialla e la farina 00, poi setacciatele su un foglio di carta forno.

Aggiungete le polveri setacciate alla massa montata e mescolate con una marisa, per incorporarle in modo uniforme. In ultimo versate il burro fuso e mescolate ancora delicatamente per ottenere un composto omogeneo e uniforme.

A questo punto imburrate e infarinate uno stampo tradizionale per amor polenta da 20×7,5 cm e versate il composto all’interno. Cuocete in forno statico a 165° per 60 minuti. Una volta cotto, lasciatelo intiepidire prima di sformarlo e spolverizzare con lo zucchero a velo: il vostro amor polenta è pronto per essere gustato.

Amor polenta – Consigli utili

Potete conservare l’amor polenta a temperatura ambiente per una settimana, sotto una campana di vetro. In alternativa è possibile congelarlo in freezer per circa 1 mese. Se non riuscite a reperire uno stampo da amor polenta, potete utilizzare un normale stampo da plumcake delle stesse dimensioni. Decorate la superficie con i pinoli.