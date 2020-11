Ricetta platessa alla sorrentina: ingredienti, preparazione e consigli

La platessa alla sorrentina è un secondo piatto molto fresco e invitante a base di pesce, che racchiude tutta la bontà dei sapori e dei colori mediterranei. I filetti di platessa vengono infarinati e dorati in padella con l’olio d’oliva, quindi insaporiti con della buona passata di pomodoro arricchita con olive nere a rondelle e aglio. Il piatto viene infine completato aggiungendo qualche fogliolina di basilico.

Platessa alla sorrentina – Ingredienti

Platessa (4 filetti) 250 g

Aglio 1 spicchio

Passata di pomodoro 400 g

Olive nere denocciolate 30 g

Olio extravergine d’oliva 25 g

Origano 3 rametti

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Farina 00 20 g

Basilico 5 foglie

Platessa alla sorrentina – Preparazione

Per preparare la platessa alla sorrentina tagliate a rondelle le olive nere e ponete sul fuoco una padella antiaderente con l’olio e lo spicchio d’aglio. Versate la passata di pomodoro, le olive a rondelle, regolando di sale e pepe. Fate cuocere per 10 minuti a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto con una spatola.

Nel frattempo occupatevi dei filetti di platessa. Tritate l’origano, versate la farina distribuendola su un vassoio, aggiungete l’origano tritato, il sale e il pepe e mischiate il tutto con un cucchiaino.

Passate i filetti nella farina, premendo bene con le dita in modo che la panatura aderisca bene da entrambi i lati, poi mettete sul fuoco una pentola con l’olio; quando l’olio sarà caldo, fate dorare i filetti 2 minuti per parte, girandoli da entrambi i lati con delle pinze da cucina per una cottura uniforme. Una volta pronti, spegnete il fuoco, quindi ponete i filetti ancora caldi nel sugo al pomodoro e olive che avete precedentemente preparato. Fate cuocere per 2 minuti e terminate aggiungendo qualche fogliolina di basilico e servite.

Platessa alla sorrentina – Consigli utili

Potete conservare la platessa alla sorrentina in frigorifero coperto con la pellicola trasparente o in un contenitore ermetico per un giorno al massimo. Potete congelarlo solo se avete utilizzato platessa fresca. Se volete, potete aggiungere un pizzico di peperoncino nel sugo, per dare al vostro piatto un piacevole sentore piccante.