Romina Power straziata nel cuore: “Novembre è il mese di Ylenia”

Romina Power si mostra ancora una volta straziata dal dolore durante l’inizio del mese di Novembre che le ricorda inevitabilmente sua figlia Ylenia. La cantante americana non si rassegna ed è ancora convinta di poter un giorno, riabbracciare forte la sua prima figlia che, ormai da diversi anni è scomparsa.

La speranza di vederla ancora una volta e di ritrovarla riempie il cuore di Romina per l’ennesima volta che, sul suo profilo Instagram ricorda con delle foto bellissime. Sui social la Power decide di mostrare a piccoli passi il ricordo sempre presente di sua figlia Ylenia che, spera un giorno di poter stringere a sé. Quali sono state le sue affermazioni?

Romina Power straziata nel cuore

L’ultima volta che Romina Power ha potuto parlare con sua figlia Ylenia è stato il 31 Dicembre del 1993 in Louisiana. In Italia era già il 1 Gennaio 1994 a causa del fuso orario italiano, la primogenita aveva infatti chiamato i suoi genitori per rassicurarsi ma soprattutto per augurargli un buon anno nuovo. Dal racconto della stessa Romina Power infatti, durante la chiamata, Ylenia aveva discusso con suo padre Albano Carrisi che, non era affatto d’accordo di saperla lontano da casa ma soprattutto lontano dalla sua famiglia.

La scomparsa inaspettata di Ylenia Carrisi a così in poco tempo distrutto la vita dei due cantanti che, non sono riusciti più a vedere un futuro insieme. Nessuno all’interno della sua famiglia ha mai creduto al possibile suicidio che nel 1994 è stato testimoniato da Albert Cordova che, riconobbe a sui dire Ylenia gettarsi nel Mississippi. Convinti che sua figlia sia ancora viva, mamma Romina durante la giornata di ieri e di oggi ha deciso di condividere con i suoi fan alcune foto che, straziano il cuore.

La foto di Ylenia Carrisi da piccola

Durante la giornata di oggi Romina Power ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram alcune foto di sua figlia Ylenia quando ancora era una bambina. Il ricordo e la speranza di poterla riabbracciare danno ancora coraggio a Romina di andare avanti.

Nel suo profilo social la cantante ha così caricato una foto di Ylenia da piccola affermando: “Novembre è il mese di Ylenia”. La nota cantante è così ancora convinta, proprio come suo figlio Yari di poterla riabbracciare il più presto possibile.