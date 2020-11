Alessandro Cattelan positivo al Coronavirus – Chi lo sostituirà a X Factor 2020

Alessandro Cattelan è risultato positivo al Coronavirus. Anche il conduttore di X Factor 2020 subisce il girone in cui è caduta gran parte del mondo dello spettacolo. Lo ha rivelato il diretto interessato sui social, sottolineando di essere in attesa del test molecolare.

Chi sostituirà Alessandro Cattelan nel programma di Sky Uno? Il talent è in pieno fermento e procede verso la seconda puntata dei Live Show. Per questo e per la dinamica dei giochi, non si può pensare di lasciare la sua sedia vuota. La produzione però ha già fatto la sua scelta: Daniela Collu. “Non vediamo l’ora di vederla in azione”, scrivono i piani alti su Facebook, “e facciamo un grande in bocca al lupo al nostro Capitano”.

Alessandro Cattelan in isolamento, Daniela Collu prende il suo posto a X Factor 2020

Alessandro Cattelan ha scoperto di essere positivo al Covid grazie ai controlli periodici a cui si sottopone. Anche se per la conferma bisogna attendere il test molecolare, il presentatore si è messo in isolamento a casa. “Ludovica Sauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sottola porta, quindi sono in ottime mani!”. Una scena molto simile a quella che sta vivendo Carlo Conti in queste ore, dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Anche in questo caso, Cattelan non presenta alcun sintomo.

La produzione però è già entrata in allarme e ha scelto la Collu per sostituire Alessandro Cattelan già dalla prossima puntata di X Factor 2020. Alcuni giornali di gossip avevano ipotizzato ad una conduzione a distanza, come ha fatto Conti per Tale e Quale Show 2020, ma non sarà così. Bocciata anche la possibilità che fossero i giudici a pensare al giro di concorrenti, così come l’ipotesi che Lodovica Comello raccogliesse le redini del talent. La Collu tra l’altro era la più probabile per il trono, visto che subito dopo la puntata di Live guida già lo spinoff Hot Factor.