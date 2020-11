Carlo Conti peggiorano le sue condizioni di salute: “Covid-19 brutta bestia”

La condizione fisica di Carlo Conti sembra peggiorare a causa del Covid-19. È lo stesso conduttore ad aver spiegato nel suo profilo Instagram quello che realmente sta affrontando durante il suo isolamento a casa. Conti infatti, è lontano dalla sua famiglia, in particolar modo da sua moglie Francesca Vaccaro e da suo figlio Matteo.

È già una settimana che il conduttore è in quarantena ma poche ora fa lo stesso Carlo ha deciso di annunciare il suo peggioramento, confessando di sentirsi non troppo bene. Se in un primo momento il conduttore era asintomatico, durante la giornata di oggi ha spiegato di avere tutti i sintomi, se non troppi, dovuti al Covid-19. Quali sono state le sue affermazioni?

Carlo Conti: peggiorano le sue condizioni di salute

Il grandissimo e amato conduttore Rai è da circa una settimana in quarantena a causa della positività al Covid-19. Lontano da sua moglie e da suo figlio, Carlo sta continuando tutte le cure per rimettersi in piedi presto, tornando anche al timone del programma Tale e Quale Show che, ha condotto da casa durante il giorno 30 Ottobre.

Poche ore fa è stato proprio Carlo Conti a svelare il peggioramento della sua condizione di saluto grazie a un post Instagram. Questa mattina, sua moglie insieme a suo figlio hanno lasciato al conduttore un biglietto d’amore cercando di spronare ma soprattutto dimostrargli il grande affetto nei suoi confronti.

Carlo Conti ha così deciso di spiegare a tutti i suoi fan il peggioramento della sua salute, sottolineando i sintomi che, sono comparsi in questi ultimi giorni. Di cosa stiamo parlando?

Il conduttore confessa i sintomi

Conti all’interno del so post Instagram spiega che: “Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”.

Non si sa ancora se Carlo Conti riuscirà quindi a condurre da casa anche la seconda puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show, che andrà in onda il 6 Novembre. Mentre la Rai insieme al conduttore stanno scegliendo cosa è meglio fare, le prova dei concorrenti stanno comunque continuando senza nessuna interruzione.