Diffidati 7a giornata – Ci avviciniamo alla 7a giornata di Serie A che si apre con l’anticipo del venerdì sera Sassuolo-Udinese e si chiude con la sfida di domenica sera tra Milan e Verona. Per la prima volta in questo campionato c’è da segnalare un diffidato in Serie A, che nel caso di un cartellino giallo sarà costretto a saltare la prossima giornata.

Infatti il primo diffidato di questa Serie A 20220/2021 è Lorenzo Tonelli, esperto difensore della Sampdoria. Il centrale blucerchiato ha già collezionato ben 4 cartellini gialli in 6 presenze, non certo un fatto positivo per chi ha puntato su di lui in queste prime giornate di Fantacalcio.

I giocatori che trovi tra i diffidati della 7a giornata possono essere tranquillamente schierati nella formazione titolare, ma bisogna essere consapevoli che un cartellino potrebbe costringerli a saltare una o più giornate. Se vuoi restare aggiornato su indisponibili, squalificati e probabili formazioni di ogni partita della 7a giornata segui la sezione Fantacalcio del nostro giornale.

Diffidati 7a giornata Serie A

Atalanta

nessun diffidato

Benevento

nessun diffidato

Bologna

nessun diffidato

Cagliari

nessun diffidato

Crotone

nessun diffidato

Fiorentina

nessun diffidato

Genoa

nessun diffidato

Inter

nessun diffidato

Juventus

nessun diffidato

Lazio

nessun diffidato

Milan

nessun diffidato

Napoli

nessun diffidato

Parma

nessun diffidato

Roma

nessun diffidato

Sampdoria

Tonelli

Sassuolo

nessun diffidato

Spezia

nessun diffidato

Torino

nessun diffidato

Udinese

nessun diffidato

Verona

nessun diffidato