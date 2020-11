DIRETTA Real Madrid Inter – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Appuntamento importantissimo per l’Inter che si trova ad afforntare una squadra blasonata come il Real Madrid durante la fase iniziale della stagione, non iniziata benissimo per gli uomini di Conte, dopo gli ultimi risultati non positivi in campionato. La sfida al Santiago Bernabeu avrà inizio alle ore 21.00 martedì 3 novembre.

Le scelte degli allenatori

Ancora fuori Lukaku, assenza molto importante per i nerazzurri che riproporranno l’esperimento Perisic attaccante a fianco di Lautaro Martinez: la difesa sarà composta da Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, linea mediana disposta con Vidal, Brozovic e Barella con Hakimi e Young a presidiare le corsie esterne.

Zidane ha scelto Valverde per il centrocampo, supportato da Casemiro e Toni Kroos, con linea difensiva a 4 composta da Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos e Mendy.

Formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.

Risultato LIVE

