Elettra Lamborghini pancino sospetto: il dettaglio importante nella foto

By

Elettra Lamborghini sembra avere un pancino sospetto in una foto caricata di recente, dando libero pensiero a moltissimi fan che non hanno più nessun dubbio. La cantante nelle ultime settimane infatti, ha confessato ai suoi fan di non sentirsi affatto bene e di provare una grandissima nausea.

Nonostante la stessa Elettra più volte abbia spiegato di non essere incinta, i suoi fan continuano ad avere molti sospetti a causa anche di una foto caricata recentemente. Un dettaglio infatti, non è affatto passato inosservato e proprio per questo ora la domanda che più gira sui social è: Elettra Lamborghini è realmente incinta?

Elettra Lamborghini e il pancino sospetto

Nelle ultime settime Elettra aveva affermato nelle sue storie Instagram di non sentirsi affatto bene. Più volte la stessa cantante si è sentita poco bene, spiegando di avere una grande nausea e di avere dolori addominali. Qualche minuto dopo le sue storie Instagram, i fan hanno invaso i direct di Elettra convinti che la cantante fosse incinta del suo primo figlio con Afrojack.

Il loro matrimonio avvenuto il 26 Settembre ha visto la cantante felice ma soprattutto soddisfatta della loro cerimonia con pochi invitati a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Elettra Lamborghini però, a detta dei fan sta nascondendo qualcosa id importante che, sembra essere confermato da una foto caricata in questi ultimi giorni. La cantante infatti, ha caricato sul suo profilo Instagram una foto mostrandosi in una posizione che, darebbe da pensare a un pancino sospetto.

La cantante e il dettaglio nella foto

Elettra Lamborghini durante i giorni precedenti ha caricato una foto in abito rosso con un dettaglio che non è affatto passato inosservato ai propri fan. I social infatti, hanno notato la posizione delle mani a forma di cuore sulla pancia come ad intendere di essere incinta. Così Lamborghini ha ancora una volta ha dato l’ennesimo dubbio di una presunta gravidanza che, ha smentito diverse volte.