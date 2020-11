Elisa Isoardi parla del ritiro da Ballando – “Mi rode parecchio”

Elisa Isoardi ritorna a parlare della sua decisione di ritirarsi da Ballando con le Stelle 2020. In coppia con Raimondo Todaro, la conduttrice infatti ha scelto di abbandonare i giochi per via della rottura della caviglia. La coppia ha scelto alla fine di procedere con il ritiro e di tentare la fortuna in occasione del ripescaggio.

Si tratta solo di ipotesi, visto che Elisa Isoardi potrebbe non rimettersi in sesto nemmeno per allora. A distanza di qualche giorno dalla notizia, la presentatrice ha rivelato di non aver ancora digerito quanto accaduto e di essere più che arrabbiata.

Elisa Isoardi confessa, “Non sono stati giorni facilissimi”

Elisa Isoardi spera di poter rientrare a Ballando con le Stelle 2020, ma sappiamo bene che non c’è nulla di certo. Come sottolineato dalla Smith nella scorsa puntata, l’ex concorrente infatti potrebbe non avere a disposizione tempo a sufficienza per poter riprendere a danzare. Mancano davvero poche puntate prima del ripescaggio e il punto interrogativo rimarrà fino ad allora per il volto de La prova del cuoco. “Oggi mi rode parecchio e siamo solo a martedì”, ha detto durante una diretta sui social. Sempre al fianco di Todaro, Elisa ha deciso di rispodnere alle domande dei fan e ha commentato il suo ritiro. “Torneremo se siamo sicuri di poter dare il massimo”, ha specificato il ballerino professionista.

Per adesso Elisa Isoardi dovrà sottoporsi a delle cure e fare fisioterapia per poter riprendere a camminare. Todaro invece ha aggiunto che ai suoi occhi Elisa non sarebbe nemmeno consapevole di avere un lato sexy piuttosto evidente. “Non sono stati giorni facilissimi”, ha ammesso invece la Isoardi parlando di quanto sta vivendo. Intanto gli ammiratori continuano a sostenere la sua coppia, nella speranza che possa accadere quel ‘miracolo’ ceh tutti si augurano.