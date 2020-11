Francesco Chiofalo in sala operatoria – Cosa è successo?

Francesco Chiofalo ritorna sotto ai ferri, come annunciato due giorni fa. Il Lenticchio che abbiamo conosciuto grazie a Temptation Island infatti ha rivelato di doversi sottoporre ad un intervento che gli cambierà del tutto il viso. Non sappiamo il motivo di questa decisione e proprio per questo gli amanti del gossip si sono lanciati nelle ipotesi più disparate.

Francesco Lenticchio potrebbe sottoporsi ad un trapianto di barba: questa la teoria che va per la maggiore in queste ore. Per adesso sappiamo solo che l’ex concorrente del reality di Canale 5 si trova a Istanbul per sottoporsi all’operazione invasiva.

Francesco Chiofalo sotto ai ferri – “Intervento invasivo, avrò il volto sfigurato”

Francesco Chiofalo ha deciso di non entrare troppo nei dettagli e di tenere l’intervento segreto. “Avrà il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo”, ha rivelato sui social, “salutate la mia faccia perchè non la rivedrete più così”. Secondo Lenticchio, ci sarà tempo per discutere dell’operazione in questione. A suo dire infatti sarà più che evidente il risultato e per ora ha scelto il silenzio parziale solo per non vedersi sommerso dalle polemiche.

Al suo fianco c’è Antonella Fiordelisi, la ragazza con cui ha iniziato una relazione a distanza di molto tempo dalla sua rottura con Selvaggia Roma. In base ai rumors, sembra che Francesco Chiofalo sia ricoverato presso il centro Esterworld, rinomato in tutto il mondo per il trapianto di capelli. E visto che non ha alcun problema di calvizie, l’unica soluzione è che possa aver scelto di effettuare un trapianto di barba. In passato poi aveva rivelato di essere rammaricato del fatto di non avere una barba folta. Alla Fiordelisi piace molto e per questo potrebbe aver deciso di fare questo passo così importante.