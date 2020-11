Gemma Galgani esausta dai commenti di Giorgio:” Mi sono stancata”

Ormai Gemma Galgani ha dichiarato di essere esausta dai continui commenti di Giorgio riguardo la sua vita. Dopo la loro turbolenta storia d’amore, i due non si sono più visti né sentiti. Ma l’ex cavaliere, ora fidanzato, sembrerebbe continuare a giudicare la vita della dama, nonostante siano lontani da tempo.

Più volte Gemma avrebbe chiesto al suo ex di smetterla e di viversi tranquillamente la sua vita, cosa che però non sembra essere stata presa in considerazione da lui. Di nuovo, nel magazine di Uomini e Donne, la dama ha rilasciato un’intervista e ovviamente è uscito fuori il discorso, leggiamo insieme qual è il suo pensiero.

Gemma Galgani esausta dai commenti di Giorgio

Da tempo la loro storia è finita, ma per Gemma sarà sempre una parte importante della sua vita. Questo grazie anche al sentimento di amore che ha provato nei confronti di Giorgio. Ora che sono lontani, la dama continua a cercare la sua anima gemella nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, seduti da circa dieci anni. Mentre l’ex cavaliere del parterre maschile ha trovato l’amore fuori vivendo la sua relazione nei migliori dei modi senza telecamere e microfoni, un altro clima differente della televisione.

La Galgani che sembra non riuscire a trovare qualcuno che l’apprezzi davvero senza poi lasciarla dopo pochi incontri, ha però aver accantonato del tutto la sua storia con Giorgio. Nella puntata di oggi ha espresso, per l’ennesima volta, la sua disapprovazione verso le copertine e le dichiarazioni del suo ex. Il quale sembrerebbe voler continuare a fare gossip o almeno a voler attirare l’attenzione su di lui, tramite la sua vecchia relazione che l’ha reso famoso e conosciuto. Intervistata dal magazine del programma ha affermato alcune cose contro il cavaliere, invitandolo ulteriormente a vivere semplicemente la sua vita senza commentare quella dell’altri.

La dama afferma:” Mi sono stancata”

In una rivista, poco tempo fa, è stata pubblicata nella copertina una foto di un incontro causale avvenuto a Firenze tra Tina Cipollari, sua acerrima nemica, e Giorgio. Gemma ha commentato così:” Nessun effetto particolare a livello di accoppiata, sapendo che entrambi sono felicemente fidanzati ma, con la trasparenza che sempre manifesto, quando vedo una foto di Giorgio, non giro la pagina”. In più aggiunge:” Nello stesso tempo, mi sono stancata che continui a fare commenti sulla mia vita, a esprimere giudizi sui miei comportamenti, perché io non lo faccio con lui, inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli!”.

Nello stesso momento non porta nessun rancore ma continua ad essere infastidita dalle sue azioni:” Credo che abbia tante cose di cui parlare, senza ricorrere sempre a farsi pubblicità con il nostro trascorso. Con il passare del tempo, ho capito che non avevo bisogno di pensare qualcosa di noi, ma di pensare a noi, a crescere insieme, a realizzare progetti di vita insieme, cosa che non è avvenuta. Io, comunque, non serbo rancore e ricorderò sempre la nostra storia come una delle più importanti della mia vita, però basta davvero copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e ‘lui’ lo sa bene”.