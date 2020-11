Giovanna Abate verità negata | Pettegolezzi scottanti dopo Uomini e Donne

E’ tempo di grandi cambiamenti per Giovanna Abate. La vulcanica ex tronista di Uomini e Donne si sta ormai riprendendo dalle numerose delusioni ricevute durante il suo percorso e, del resto, non si è mai abbattuta. Ultimamente stanno circolando anche scottanti pettegolezzi sulla possibilità che Giovanna stia frequentando qualcuno. Ma, a quanto sembra, Giovanna Abate può permettersi di scherzare su questa verità al momento negata.

Giovanna Abate è molto attiva sui social e tiene costantemente aggiornati i suoi follower sulla sua quotidianità. L’ex tronista, in questo periodo, è molto concentrata sul suo lavoro e sulla sua passione per la moda. Tuttavia, i suoi fan si chiedono quando arriverà il ragazzo giusto che riuscirà a rubarle il cuore.

Giovanna Abate nega la verità?

Dopo l’ultimo anno passato a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista, Giovanna Abate ha ricevuto parecchie delusioni amorose. Prima non è stata scelta da Giulio Raselli. Poi è stata lasciata da Sammy Hassan, a pochissimi giorni dalla scelta in studio. Insomma, Giovanna Abate ha dovuto ingoiare parecchi bocconi amari a Uomini e Donne.

Tuttavia, se al momento c’è qualcuno nella vita di Giovanna Abate sembra essere una verità negata ai follower. Tanto che l’ex tronista si permette perfino di scherzare sull’accaduto, pubblicando post misteriosi e leggermente sarcastici sul suo profilo Instagram. Pochi giorni fa, non è passata inosservata la storia condivisa in compagnia dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano.

Nuovo amore fuori Uomini e Donne?

I fan hanno creduto che tra Giovanna e Alessandro potesse esserci del tenero. Tuttavia, nulla è stato né smentito, né confermato da parte dei diretti interessati. Forse quella tra Alessandro e Giovanna è solo un’amicizia nata grazie a Uomini e Donne? Ma chi altro potrebbe esserci nella vita dell’ex tronista romana dagli occhi blu?

Dopo la delusione dovuta al rifiuto di Sammy Hassan, i follower di Giovanna Abate si augurano che arrivi al più presto possibile un amore molto forte per l’ex tronista. Tuttavia, prima che la cosa sia avveri e venga ufficializzata, probabilmente dovrà passare ancora del tempo. Che futuro attende Giovanna Abate lontano da Uomini e Donne?