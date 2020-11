Indisponibili 7a giornata – Appena conclusa la 6a giornata con il monday match tra Verona e Benevento, eccoci a fare la conta dei giocatori indisponibili per la 7a giornata di Serie A. Ovviamente la speranza è che tanti possano tornare disponibili, ma il rischio è che altri si aggiungano durante la settimana. In questo caso troverai la lista aggiornata di volta in volta.

Sono tante le situazioni da monitorare con attenzione. Innanzitutto ci sono sempre i focolai Covid che riguardano molte squadre di Serie A, come Lazio e Parma ad esempio. Questa situazione va sempre controllata perché, come nel caso di Roberto Inglese, un giocatore può tornare a disposizione anche all’ultimo istante. Difficile per i fantallenatori, quest’anno, valutare questi casi.

Ecco l’elenco degli indisponibili per la 7a giornata di Serie A, che inizierà venerdì sera con l’anticipo Sassuolo-Udinese e finirà domenica sera con il Milan che ospita il Verona. Se vuoi restare aggiornato su indisponibili, squalificati, probabili formazioni e tanto altro segui la sezione Fantacalcio del nostro giornale.

Indisponibili 7a giornata Serie A

Atalanta

Toloi: contusione al ginocchio (in dubbio per la 7a giornata).

Gosens: problema al polpaccio (in dubbio per la 7a giornata).

Romero: problema muscolare all’inguine (in dubbio per la 7a giornata).

Hateboer: problema muscolare all’adduttore (in dubbio per la 7a giornata).

Piccini: fastidio all’adduttore sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

De Roon: lesione di primo grado all’adduttore sinistro (in dubbio per l’8a giornata).

Caldara: lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro (in dubbio per la 15a giornata).

Carnesecchi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Benevento

Iago: problema fisico (in dubbio per la 7a giornata).

Barba: risentimento muscolare (in dubbio per la 7a giornata).

Bologna

Sansone: risentimento muscolare all’ileopsoas sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

Mbaye: risentimento muscolare al flessore destro (in dubbio per la 7a giornata).

Medel: lesione del gemello mediale sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

Skov Olsen: frattura non complicata della seconda vertebra lombare (in dubbio per l’8a giornata).

Poli: frattura composta del perone destro (in dubbio per l’8a giornata).

Dijks: intervento al secondo dito del piede destro (in dubbio per la 10a giornata).

Santander: intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro (in dubbio per la 25a giornata).

Cagliari

Pereiro: frattura composta del quinto metatarso del piede destro (rientro previsto per la 7a giornata).

Tripaldelli: problema fisico (in dubbio per la 7a giornata).

Ceppitelli: lesione di primo grado del retto femorale della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Luvumbo: lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Ciocci: intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla sinistra (in dubbio per la 20a giornata).

Pinna: lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro (tempi di recupero non ancora definiti).

Crotone

Riviere: lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Dragus: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Molina: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Fiorentina

Borja Valero: problema fisico (in dubbio per la 7a giornata).

Pezzella: intervento di “pulizia” della caviglia destra lesionata (in dubbio per l’8a giornata).

Genoa

Brlek: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 7a giornata).

Males: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 7a giornata).

Sturaro: lesione bicipite femorale di sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Shomurodov: problema al flessore della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Cassata: problema muscolare ancora da valutare (in dubbio per l’8a giornata).

Zappacosta: negativo al Coronavirus, ma alle prese con una lesione al retto femorale della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Schone: negativo al Coronavirus (fuori lista).

Inter

Skriniar: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 7a giornata).

Sanchez: contrattura all’adduttore destro (in dubbio per la 7a giornata).

Lukaku: risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra (in dubbio per la 7a giornata).

Sensi: risentimento muscolare alla coscia sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Vecino: intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale (in dubbio per l’8a giornata).

Juventus

Chiellini: risentimento muscolare alla coscia destra: gli esami hanno escluso lesioni (in dubbio per la 7a giornata).

De Ligt: intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra (in dubbio per la 7a giornata).

Alex Sandro: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Lazio

Marusic: problema fisico (in dubbio per la 7a giornata).

Escalante: problema muscolare (in dubbio per la 7a giornata).

Anderson: positivo al Covid (tempi di recupero non definiti).

Lazzari: positivo al Covid (tempi di recupero non definiti).

Luis Alberto: positivo al Covid (tempi di recupero non definiti).

Radu: trauma distrattivo al flessore (in dubbio per l’8a giornata).

Lulic: doppio intervento alla caviglia sinistra (in dubbio per la 10a giornata)

Proto: operazione al braccio sinistro (tempi di recupero non definiti).

Milan

Gabbia: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 7a giornata).

Castillejo: affaticamento muscolare (in dubbio per la 7a giornata).

Musacchio: intervento in artroscopia alla caviglia sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Napoli

Insigne: lieve contrattura alla coscia sinistra (in dubbio per la 7a giornata).

Parma

Nicolussi Caviglia: tonsillite febbrile (in dubbio per la 7a giornata).

Colombi: sollecitazione acromion-claveare di grado lieve (in dubbio per la 7a giornata).

Laurini: distrazione muscolare ai flessori di destra (in dubbio per la 7a giornata).

Busi: lesione di II grado alla giunzione miotendinea del semitendinoso sinistro (in dubbio per l’8a giornata).

Mihaila: sindrome retto-adduttoria che nell’ultimo mese ne aveva ridotto la prestazione agonistica (in dubbio per l’8a giornata).

Bruno Alves: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Brunetta: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Dezi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Osorio: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Scozzarella: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Roma

Santon: lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra (in dubbio per la 15a giornata).

Calafiori: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Diawara: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (in dubbio per la 28a giornata).

Sampdoria

Gabbiadini: infiammazione basso addominale (in dubbio per l’8a giornata).

Sassuolo

Caputo: problema muscolare (in dubbio per la 7a giornata).

Berardi: problema muscolare (in dubbio per la 7a giornata).

Magnanelli: problema fisico (in dubbio per la 7a giornata).

Schiappaccasse: problema fisico (in dubbio per la 6a giornata).

Djuricic: ndisponibile (tempi di recupero non definiti).

Haraslin: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Toljan: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Romagna: rottura del tendine rotuleo sinistro (in dubbio per la 15a giornata).

Un calciatore positivo al Covid la cui identità non è stata resa nota dalla società.

Spezia

Maggiore: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 7a giornata).

Mattiello: lesione di primo grado al polpaccio sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

Mastinu: stiramento al tendine flessore dell’alluce e microfrattura al malleolo tibiale posteriore (in dubbio per la 7a giornata).

Acampora: problema muscolare (in dubbio per la 7a giornata).

Galabinov: lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra (in dubbio per l’8a giornata).

Ramos: lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Sala: lesione all’adduttore della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Zoet: lesione adduttoria alla coscia destra (in dubbio per la 15a giornata).

Capradossi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 15a giornata).

Erlic. Positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Torino

Belotti: fastidio al ginocchio ancora da valutare (in dubbio per la 7a giornata).

Izzo: contusione al ginocchio destro (in dubbio per la 7a giornata).

Baselli: trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (in dubbio per l’8a giornata).

Millico: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Zaza: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).



Udinese

Coulibaly: problema fisico (in dubbio per l’8a giornata).

Walace: problema muscolare (in dubbio per l’8a giornata).

Mandragora: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro (in dubbio per la 12a giornata).

Verona

Kalinic: contusione alla spalla sinistra (rientro previsto per la 6a giornata).

Lovato: postumi distrattivi del compartimento articolare mediale del ginocchio destro (rientro previsto per la 6a giornata).

Ceccherini: risentimento muscolare al polpaccio sinistro senza lesioni (rientro previsto per la 6a giornata).

Di Carmine: lesione di primo grado del muscolo otturatore esterno della gamba sinistra (in dubbio per la 6a giornata).

Gunter: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Cetin: lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 7a giornata).

Veloso: lesione parziale minore del muscolo soleo del polpaccio sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

Vieira: problema muscolare ancora da valutare (in dubbio per la 7a giornata).

Faraoni: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro (in dubbio per l’8a giornata).

Favilli: lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Benassi: lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra (in dubbio per l’8a giornata).

Danzi: lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Ruegg: lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).