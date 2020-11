Lazio, si infittisce il mistero delle positività al Covid19 dei giocatori di Simone Inzaghi. Oggi si è saputo che tre giocatori, Ciro Immobile, Lucas Leiva e il portiere Strakosha non faranno parte del gruppo partito per la Russia per affrontare domani sera lo Zenit San Pietroburgo. I tre giocatori erano tra quelli risultati positivi prima della trasferta di Champions League contro il Brugge, della settimana scorsa, e poi riammessi in gruppo alla vigilia di Torino-Lazio, partita vinta 3-4 dai biancocelesti con tutti e tre i giocatori coinvolti tra i protagonisti.

Lazio, mistero tamponi. Negativi in Italia, positivi in Europa. Aperta inchiesta FIGC

Facciamo un passo indietro: alla vigilia della trasferta in Belgio per giocare contro il Brugge, si diffonde la notizia che la Lazio andrà in formazione molto rimaneggiata a giocare contro i nerazzurri. Si parla di mezza squadra positiva al Covid19, si spargono le voci di un focolaio. Dalla Lazio nessuna versione ufficiale per diverso tempo, poi Inzaghi in conferenza stampa annuncia una squadra che ha recuperato alcuni – pochi – giocatori tra quelli di cui si sospettava la positività. Al rientro in Italia, la Lazio torna ad allenarsi in vista della sfida col Torino. E poco prima della gara dell’Olimpico, la notizia che diversi di quei giocatori esclusi contro il Brugge sarà disponibile contro il Toro. Svolgono la rifinitura, vengono convocati per la sfida di domenica, e giocano anche la partita. Immobile segna il goal del momentaneo 3-3 su calcio di rigore.

Ora tre di quei giocatori recuperati sono di nuovo indisponibili: si tratta come abbiamo detto di Immobile, Leiva e Strakosha. E la continua altalena di esiti sta generando caos e confusione. Un caos nel quale la Procura della Federcalcio guidata da Giuseppe Chinè ha deciso di provare a vedere con maggiore chiarezza, aprendo un’inchiesta sulla Lazio “per accertare eventuali violazioni ai Protocolli sanitari finalizzati a contenere l’epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall’Autorità Governativa”. La procura ha chiesto l’acquisizione dei referti dei tamponi precedenti a tutte e tre le gare (Brugge, Torino e Zenit).