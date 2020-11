Maurizio Costanzo il grande addio

Maurizio Costanzo come molti altri volti noti della televisione e dello spettacolo ha dato il grande addio a uno degli attori pilastri italiani: Gigi Proietti.

Così il giornalista nonché marito di Maria De Filippi omaggia la scomparsa dell’immenso attore dedicandogli parole di affetto. Il collegamento a Storie Italia spiazza così i tanti telespettatori che non si aspettavano affatto l’intervento di Maurizio Costanzo.

Una giornata davvero forte e piena di dolore quella di ieri in cui, durante le prime ore dell’alba l’intera Italia ha appreso la scomparsa di Gigi Proietti. L’attore è così deceduto nella clinica di Villa Margherita a Roma proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno. Quali sono state le parole di Maurizio Costanzo in merito?

Maurizio Costanzo triste per il grande addio

Nessuno si sarebbe mai aspettato la morte di Gigi Proietti durante il giorno del suo compleanno. L’attore infatti, durante la serata di domenica si era aggravato a seguito di gravi problemi cardiaci. Durante la giornata ieri però, Maurizio Costanzo ha deciso di intervenire in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane.

Il giornalista nonché conduttore del Maurizio Costanzo Show, ha voluto spiegare la forte amicizia che per anni li ha legati, strappando un sorriso ai tantissimi telespettatori che stavano seguendo il programma. Il conduttore ha così raccontato come entrambi si sono conosciuti e come, lo ricorderà per sempre.

Il conduttore saluta Gigi Proietti

Maurizio Costanzo ha così affermato durante il collegamento: “Negli anni 80’, casualmente, Gigi Proietti e io ci trovammo a vivere casualmente nel centro storico di Roma sullo stesso pianerottolo. Sono stati divertenti perché quando ci trovavamo a uscire insieme c’era sempre una battuta, un ricordo… ed è lì che ho conosciuto bene proietti”.

Il giornalista ha infine terminato spiegando che, durante la seconda serata di domani avrebbe voluto fare un lungo applauso per festeggiare gli 80anni dello stesso Gigi. In lutto l’intera Italia che non si aspettava la morte improvvisa di un grandissimo attore del suo calibro. Così lo stesso Maurizio Costanzo da il suo grande addio annunciando il grande applauso che farà domani sera: “Io pensavo oggi, che registro la mia trasmissione televisiva, di salutare i suoi 80’ con un applauso del pubblico ma il destino ha voluto che dovrò salutare la sua scomparsa. Ricordiamoci che è morto un grandissimo attore”.