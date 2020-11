Oroscopo Branko – domani mercoledì 4 novembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I segni zodiacali di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sono passati in rassegna da Branko, apprezzato astrologo molto noto per le sue apparizioni in televisioni e sui rotocalchi con le sue previsioni piuttosto precise dei vari segni. Stavolta preso in esame il giorno mercoledì 4 novembre 2020.

Oroscopo Branko – domani mercoledì 4 novembre – Leone

Siete pieni di entusiasmo e particolarmente positivi in vista di possibili nuove possibilità lavorative ma ragionate con oculatezza e saggezza: in un momento delicato come quello attuale, anche dal punto di vista economico forse non è ancora il momento di fare il passo più lungo della gamba, ed in periodi come quello corrente forse è meglio aspettare un po’ prima di prendere decisioni del genere.

Oroscopo Branko – domani mercoledì 4 novembre – Vergine

Periodo molto importante dal punto di vista professionale: state portando avanti un progetto che ancora non è stato rivelato e quindi necessità ancora di qualche piccolo aggiustamento di sorta proprio per evitare di incappare in delusioni successive. Meglio non forzare i tempi dunque, e procedere con cautela.

Oroscopo Branko – domani mercoledì 4 novembre – Bilancia

In più di un’occasione dovrete fare da “paciere” e da ascoltatore, ruolo che non vi disturba più di tanto ma che stavolta potrebbe essere decisivo, al punto da fungere da ago della bilancia per alcune persone decisamente importanti nella vostra vita. Ricordate che essere onesti e schietti non significa necessariamente essere bruschi.

Oroscopo Branko – domani mercoledì 4 novembre – Scorpione

Odiate essere manipolati, anche quando si tratta solo di un’impressione, e non avete bisogno di relazioni sociali solo perchè la maggior parte delle persone ama stare con altre persone. Ricordatevi che siete fortemente indipendenti e quindi non c’è problema a chiderere maggior spazio a chi vi sta intorno.