Oroscopo Novembre 2020 – Ecco i segni più lunatici dello zodiaco: il risultato potrebbe sorprenderti

A volte basta molto poco per alterarsi e cambiare improvvisamente umore, ma è risaputo che alcune persone presentino questo tratto in maniera decisamente più frequente del normale, rientrando nella categoria poco lusinghiera dei lunatici, ossia chi manifesta atteggiamenti fastidiosi e intolleranti in maniera repentina. Essendo qualcosa di profondamente legato all’aspetto caratteriale, esistono alcuni segni zodiacali maggiormente portati ad adottare questi atteggiamenti:

Cancro

Un segno tendenzialmente ottimista verso il prossimo e che quindi si prodiga oltremodo verso qualcuno considerato degno della sua fiducia, ma allo stesso tempo si aspetta lo stesso trattamento a parti inverse e quando questo non accade assume un atteggiamento improvvisamente intollerante e vendicativo che lui stesso non riesce a spiegare razionalmente.

Scorpione

Un segno per molti affascinante, nasconde dentro di se una sorta di turbolenza interna visto che tende raramente ad esternare le proprie emozioni positive ma anche negative: ecco perchè non è raro vederli cambiare improvvisamente atteggiamento apparentemente senza un motivo valido. Solo chi li conosce bene sa che in questi casi è meglio non stressare molto il soggetto.

Gemelli

La personalità tumultuosa e non sempre bilanciata del Gemelli lo rende particolarmente lunatico, in una maniera che non dovrebbe stupire chi li conosce a fondo: adorabili ed affabili quando le cose vanno bene, ma decisamente difficili da sopportare quando la situazione volge al peggio ed in quel caso è consigliabile star loro lontano.

Pesci

Considerati spesso un po’ slegati dalla realtà, i Pesci tendono a sviluppare una sorta di fragile equilibrio mentale fatto di tante piccole convinzioni e questo li porta a vivere un costante conflitto interiore che viene facilmente compromesso quando deve fare i conti con alcune dinamiche del mondo reale che appare decisamente complesso da gestire: in quel caso Pesci, un profilo leale e fortemente umanista diventa intollerante verso tutto e tutti ed è necessario del tempo per farlo ritornare ragionevole.