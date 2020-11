Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono gli uomini più fedeli dello zodiaco? Ecco la nuova lista

E’ sicuramente l’infedeltà una delle tante motivazioni che porta alla fine anticipata di un rapporto, e quando è proprio questa la ragione, solitamente ci si interroga sulla bonta della relazione stessa, additando colpe quando è oramai troppo tardi. Sebbene faccia parte dell’animo umano, siamo costantemente alla ricerca di un partner che si dedichi solo a noi, sopratutto per quanto riguarda il sesso maschile, spesso definito quello principale in tema di infedeltà, anche se esistono alcuni segni decisamente molto fedeli, ecco quali sono:

Ariete

“Capoccioni”, tenaci e testardi, all’apparenza non particolarmente romantici nel senso classico del termine ma molto leali e concreti, nonchè amanti appassionati ed affettuosi nell’intimità. Danno grande peso al concetto di fedeltà e per questo sono considerabili molto affidabili sia in amicizia che in amore.

Cancro

E’ un profilo notoriamente affidabile e molto empatico, anche se tende ad innamorarsi un po’ troppo spesso, subendo più di una delusione amorosa nel corso della vita. Questo tuttavia non li ha resi più aridi e fiduciosi: quando vengono trafitti dai dardi di Cupido, entrano in una condizione mentale molto positiva che fa stare bene anche il partner.

La loro dedizione è pressochè assoluta.

Gemelli

All’apparenza piuttosto difficili da controllare, in realtà Gemelli è un segno che ha bisogno di sentire molta fiducia nei suoi riguardi per dare il meglio di se: quando si innamora diventa molto più affidabile e “semplice” da seguire, pur mantenendo i tratti di grande profondità che da sempre lo contraddistinguono nello zodiaco. Hanno un senso della lealtà difficilmente eguagliabile.

Toro

Fanno solitamente parte di questo segno gli uomini ideali, almeno nell’immaginario collettivo: i classific “bravi ragazzi”, di fascino e dalle buone maniere che garantiscono una grande partecipazione in una relazione sentimentale, al punto da essere contesi a più riprese. Molto presto questi uomini mettono in cima alla priorità la propria partner.