Ricetta guacamole: ingredienti, preparazione e consigli

La famosa salsa guacamole è un antichissimo condimento a base di avocado, ormai diffuso in tutto il mondo, la cui ricetta risale addirittura al tempo degli Aztechi. La ricetta originale del guacamole era costituita dalla sola purea di avocado miscelata con succo di lime e sale, ma con l’andare del tempo è stata arricchita fino ad arrivare a una versione più elaborata e ancor più gustosa, quella che vi presentiamo oggi.

Guacamole – Ingredienti

Avocado maturo 1

Peperoncino verde 1

Pomodori ramati 1

Olio extravergine d’oliva 20 g

Succo di lime 10 g

Scalogno 10 g

Pepe nero 1 pizzico

Sale fino 1 pizzico

Guacamole – Preparazione

Per preparare la salsa guacamole, cominciate occupandovi dell’ingrediente principale: l’avocado. Tagliatelo a metà nel senso della lunghezza, quindi affondate la lama del coltello nel nocciolo e tirate per estrarlo facilmente. Intagliate con un coltellino la polpa così da riuscire ad estrarla più facilmente con un cucchiaio; raccoglietela in una ciotolina.

Tagliate quindi a metà il lime e spremetelo per ricavarne il succo, da versare sulla polpa di avocado. Regolate quindi di sale e di pepe, e schiacciate la polpa con una forchetta. Tenete da parte, quindi mondate e tritate finemente lo scalogno poi lavate, asciugate e affettate il pomodoro: ricavate dalle fette dei cubetti.

Quindi spuntate il peperoncino verde (o rosso), svuotatelo dei suoi semini e tagliatelo a listerelle, poi anche questo a dadini. Quindi nella ciotola con la polpa di avocado schiacciata versate lo scalogno tritato e i pomodori a dadini.

Unite anche il peperoncino e l’olio, mescolate e aggiustate ancora di sale e pepe se necessario 17. La vostra salsa guacamole è pronta per essere gustata.

Guacamole – Consigli utili

Potete conservare il guacamole in frigorifero per 2 giorni al massimo, chiuso in un contenitore ermetico. Il segreto di un buon guacamole è l’utilizzo di avocado ben maturi. La salsa guacamole, oltre ad accompagnare alcuni piatti tipici messicani come tostadas e tacos, viene in genere servita in apertura di pasto assieme a tortilla o pane.