Ricetta salsicce con lenticchie: ingredienti, preparazione e consigli

Le salsiccia con le lenticchie sono un piatto della tradizione contadina, rustico e sostanzioso che non teme le mode perché il suo gusto ricco e sincero ci piacerà sempre. Niente cene raffinate, né pranzi al volo, qui vi proponiamo uno di quei piatti dalle lunghe cotture. Lo spirito che accompagna questo piatto è una pietanza semplice da gustare in compagnia in una fredda giornata invernale.

Salsicce con lenticchie – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Lenticchie secche 250 g

Passata di pomodoro 250 g

Salsiccia 450 g

Vino bianco 50 g

Acqua 500 g

Sedano 1 costa

Carote 1

Cipolle ½

Rosmarino 2 rametti

Salvia 4 foglie

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 30 g

Salsicce con lenticchie – Preparazione

Per realizzare le salsicce con le lenticchie per prima cosa preparate il soffritto tritando finemente la carota, il sedano e la cipolla. Per maggiori dettagli potete consultate la nostra scheda come fare il soffritto. Scaldate l’olio in un tegame dal fondo spesso, meglio se di ghisa. Versate il trito per il soffritto e lasciate appassire a fuoco dolce per 10 minuti o fino a quando non sarà ben stufato.

Intanto sciacquate sotto l’acqua corrente le lenticchie e poi lasciatele scolare in un colino. Nel frattempo estraete la salsiccia dal budello, pressando da un lato per far fuoriuscire la carne in modo da mantenere intere le salsicce.

Tritate la salvia e il rosmarino fino a ottenere un trito fine e aromatico. Quando il soffritto sarà ben stufato, versate le salsicce e profumate con il trito di erbe, lasciate rosolare a fuoco medio per 3-4 minuti, quindi sfumate con il vino bianco. Lasciate evaporare il vino e poi unite anche le lenticchie ben scolate.

Versate la passata di pomodoro e l’acqua, mescolate per amalgamare bene gli ingredienti. Coprite con il coperchio e cuocete tutto per 40 minuti a fuoco basso. Trascorso questo tempo, togliete il coperchio, salate, pepate e proseguite la cottura per altri 40 minuti senza il coperchio. A cottura ultimata guarnite con qualche rametto di rosmarino fresco e servite.

Salsicce con lenticchie – Consigli utili

Potete conservare lla preparazione in frigorifero in un contenitore ermetico per un paio di giorni. E’ possibile congelare la preparazione dopo la cottura se avete utilizzato ingredienti freschi. Accompagnate il tutto con dei crostoni di pane tostato. Se volete sostituire le lenticchie secche con le lenticchie precotte la dose da usare è di circa 600 gr, in questo caso si consiglia di aggiungerle 10 minuti prima del termine di cottura.