Ricetta sformato di cavolfiore: ingredienti, preparazione e consigli

Lo sformato di cavolfiore, con il suo ricco e filante cuore di mozzarella, è un’idea di sformato perfetta per chi vuole portare in tavola un piatto gustoso e sfizioso. Sembra strano che il cavolfiore, un po’ come anche i broccoli, non riscuota tanto successo, non è molto apprezzato, ma in questa versione ne andranno tutti matti, provatelo.

Sformato di cavolfiore – Ingredienti

Cavolfiore 800 g

Patate 400 g

Uova medie 2

Grana Padano DOP 80 g

Mozzarella 375 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Noce moscata q.b.

Per la gratinatura:

Burro q.b.

Pangrattato q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sformato di cavolfiore – Preparazione

Per preparare lo sformato di cavolfiore eliminate le foglie esterne e il torsolo centrale, quindi staccate delicatamente le cime aiutandovi con un coltellino. Lessate le cime in acqua bollente. Dopo 20 minuti saranno ammorbidite, lo sentirete con i rebbi di una forchetta. Scolatele e schiacciatele ancora calde.

Nel frattempo lessate anche le patate, dispondendole in una pentola capiente piena d’acqua. Portate a bollore e cuocete dai 30 ai 50 minuti a seconda della loro grandezza. Una volta pronte, sbucciatele quando sono ancora caldissime: in questo modo la pellicina verrà via facilmente.

Schiacciate anche queste nella ciotola con i cavolfiori e ottenete una purea liscissima. Ora potete aggiungere le uova, aggiustate di sale e pepe, versa il formaggio grattugiato, la noce moscata e amalgamate bene il tutto con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a fette sottili e tenete da parte.

Imburrate una pirofila da forno e spolverate l’interno con il pangrattato. Versate metà della purea di cavolfiore e patate sul fondo della pirofila e livellate con il dorso del cucchiaio, quindi ricoprite la superficie con una parte di mozzarella.

Ricominciate adesso versando la restante parte di purea, sempre da livellare, e terminate con l’altra mozzarella rimasta. Spolverate con il pangrattato, versate un goccio d’olio e potete passare alla cottura. Infornate lo sformato di cavolfiore a 200° per circa 25 minuti. Una breve gratinatura a fine cottura per dorare la superficie e potrete finalmente gustarlo: servitelo con un soffio di prezzemolo.

Sformato di cavolfiore – Consigli utili

Lo sformato di cavolfiore si può conservare in frigorifero per 2-3 giorni. Potete anche utilizzare altri formaggi a pasta filata come provola, caciocavallo. Oppure potete insaporire con del gorgonzola.