Sophie Codegoni bacio rubato | Eliminazioni drastiche Uomini e Donne

Sophie Codegoni racconta ma soprattutto spiega il bacio dato al cavaliere Nino e prende una decisione inaspettata nei confronti dei ragazzi a Uomini e Donne. La tronista infatti, non riesce a lasciarsi andare con nessuno dei corteggiatori presenti per lei e decide a malincuore di lanciare una forte affermazione che, non viene subito capita.

A intervenire aiutandola è ancora una volta Maria De Filippi ma soprattutto Gianni Sperti che, cerca di spiegare più volte quello che realmente Sophie ha dichiarato. Cosa sta succedendo all’interno del percorso di Sophie Codegoni?

Sophie Codegoni e il bacio rubato

La puntata di ieri per la tronista è stata molto difficile, presa dall’ansia di dover spiegare quanto tutti i corteggiatori non riescano ad emozionarla. Sophie scoppiata così in lacrime ha confessato di non essere presa da nessuno di loro, non provato nessun sentimento ma soprattutto l’incapacità di lasciarsi andare.

Un momento davvero difficile per la tronista che, grazie a Maria De Filippi è riuscita a riprendersi e a capire di dover aver pazienza. Nonostante la sua giovane età, Codegoni ha paura di non riuscirsi a lasciare andare. Per questo, dopo la puntata grazie a una sorpresa organizzata da Nino, si lascia rubare un bacio.

Tronista elimina tutti i corteggiatori a Uomini e Donne

Un colpo di scena inaspettato durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi. Sophie al centro dello studio spiega quanto quel bacio sia stato “vuoto”, confessando che avrebbe baciato chiunque la consolasse un po’ in quel momento. Delle parole inaspettate nei confronti dei corteggiatori che a detta della tronista, non le smuovono assolutamente niente nel cuore.

Proprio per questo, davanti al pubblico e ad entrambi i parterre ha confessato di non essere presa da nessuno di loro, ponendoli davanti alla possibilità di andare via. Tra le righe del suo discorso infatti, è emerso che i ragazzi avrebbero potuto abbandonare Uomini e Donne visto che, alla stessa tronista non interessava niente.

Parole che i corteggiatori non hanno afferrato subito e che Maria De Filippi ha dovuto rispiegare ancora una volta a loro ma anche al pubblico a casa. Così Gianni Sperti ha chiesto ai corteggiatori di avere un po’ di coraggio per decidere se andare via o combattere per conquistare la tronista.