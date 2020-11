Sophie Codegoni in lacrime | Tronista abbandona Uomini e Donne?

Sophie Codegoni durante la puntata di ieri scoppia in lacrime e spiega quello che sta succedendo all’interno del suo trono. Il percorso iniziato insieme agli altri corteggiatori sembra non aver dato i frutti tanto sperati e proprio per questo, cerca conforto in studio davanti al pubblico e a Maria De Filippi.

La tronista sembra aver intenzione di abbandonare la sua possibilità di trovare un amore e la motivazione sta proprio dentro sé stessa. A parlare con lei ma soprattutto a farle capire alcune cose è la stessa conduttrice che, le chiede di prendersi del tempo per riflettere e per lasciarsi andare. Cosa è realmente successo?

Sophie Codegoni in lacrime

La nuova tronista di Uomini e Donne è riuscita in grand parte e far cambiare idea a molti telespettatori. La sua giovane età e il lavoro come modella per Chiara Ferragni avevano dato un’impressione di lei totalmente diversa da quella che realmente è. Il suo percorso all’interno del programma però, sembra non portarle nessuna emozione.

Durante la puntata di ieri, è la stessa Sophie Codegoni a spiegare in lacrime quello he realmente sta succedendo all’interno del suo percorso. I corteggiatori, infatti, non riescono a farsi conoscere proprio a causa della poca leggerezza della tronista nel parlare ma soprattutto nel lasciarsi andare fisicamente anche con dei semplici abbracci.

Ad intervenire nelle sue affermazioni è stata ancora una volta Maria De Filippi che, ha cercato di farle capire ma soprattutto di farle prendere tempo per ragionare con calma. Quali sono state le sue affermazioni?

Maria De Filippi da conduttrice a psicologa

Lo sfogo di Sophie ha lasciato tutti senza parole a differenza della conduttrice che, ha deciso di spiegarle il suo punto di vista in merito alle sue affermazioni. La conduttrice ha così spiegato che: “Forse non è ancora capitato quello giusto. Quello che sa prenderti nel modo giusto, datti tempo. Tu sei molto più adulta nel modo di porti, non so se è la vita che hai fatto però sei molto più adulta. Poi è vero, hai 18 anni e sei piccola”.

Maria De Filippi ha terminato spiegandola: “Quando fai le esterne, almeno per come le vedo io, cerchi sempre di capire se ti puoi fidare. Poi se ti sembrano piccoli nei modi li prendi sottogamba. Non avere fretta, prima o poi succede”.