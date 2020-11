Adua e Dayane effusioni esagerate | Brosio non crede a ciò che vede

Durante la notte la mente di alcuni gieffini ha lavorato orchestrando uno scherzo particolare, dove abbiamo visto e sentito Adua e Dayane scambiarsi delle effusioni un po’ esagerate. Ma tutto questo è rivolto verso una persona, Paolo Brosio è stato infatti, il protagonista indiscusso di questo piano.

Il nuovo coinquilino è rimasto a metà tra l’essere incredulo e imbarazzato, visto l’immagine che ormai era presente nella sua testa delle due ragazze. Questo anche a causa di come le due hanno voluto aggiungere dei particolari da non prendere sottogamba, così da rendere il tutto più realistico. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Adua e Dayane effusioni esagerate

Nella casa del Grande Fratello Vip sono all’ordine del giorno gli scherzi tra coinquilini, dati dal fatto di voler far passare le giornate che lì dentro sembrano essere infinite. Sicuramente la noia non è poca e ognuno decide di utilizzare tutto quel tempo in modi diversi. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, molto complici, insieme sono davvero tremendi, infatti ad organizzare quanto accennato sopra sono stati loro. In più hanno chiesto un aiuto a Adua e Dayane chiedendole di prendere parte al loro piano malefico.

Dato anche dal loro affetto che molto spesso dimostrano proprio a livello fisico, soprattutto tramite baci sulla bocca, in amicizia così dicono, il piano ideato sarebbe proprio calzato a pennello. E così è stato, infatti il gieffino a cui puntavano man mano che andava avanti la scena ha cominciato a crederci sempre di più, scherzando e chiedendo, in modo ironico, una camomilla. In tutto ciò, quando si sono coricate nel letto insieme, hanno volutamente lasciato la tendina della lavatrice mezza aperta proprio per creare il vedo e non vedo.

Brosio non crede a ciò che vede

Nella notte i gieffini si sono messi d’accordo per far credere a Brosio di assistere ad un amplesso da parte di Dayane e Adua. Le due si sono finte stanche e si sono andare a sdraiare nella loro stanza, la lavatrice lasciando semi aperta la tendina. Hanno fatto così credere di baciarsi e di essere in procinto di andare oltre, tutti d’accordo hanno cominciato a commentare quanto stesse accadendo per spingere Paolo Brosio a crederci. All’inizio era molto incerto ed Elisabetta Gregoraci lo ha invitato a sedersi vicino al tavolo in modo di riuscire a vedere con i suoi occhi la scena.

Calate nella parte, Brosio incredulo da ciò che sta assistendo, reclama una camomilla perché:” Ho un’ansia pazzesca”. Ad un certo punto Dayane esce dalla stanza per prendere dell’acqua e rincasando la dose Stefania Orlando se ne esce:” Hai la bocca secca?” con tanto di battuta da parte di Paolo:” Dateci anche a noi qualcosa perché abbiamo la bocca secca”. Il tutto è proseguito fino ad arrivare a simulare dei gemiti riportando il gieffino a commentare di nuovo la situazione:” Mi hanno fatto un casino perché pregavo l’Ave Maria e qui tro***no come ciuchi”. Insomma, lo scherzo riesce e solo in un secondo momento il nuovo arrivato capirà la farsa e la prenderà a ridere con gli altri.