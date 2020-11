Andrea Zelletta provvedimento in arrivo | Signorini si scusa e rimedia

Sembra essere in arrivo un provvedimento disciplinare per Andrea Zelletta, questo perché avrebbe spoilerato i nomi di alcuni concorrenti che entreranno a giorni nella Casa. In un primo momento, Alfonso Signorini avrebbe punito solamente Paolo Brosio per aver confermato cose che però già sapevano gli altri gieffini, e questo dopo ha reso tutto più chiare le dinamiche.

Giustamente meritata la sanzione per il nuovo gieffino, ma le regole valgono per tutti e allo stesso modo. Infatti, proprio quest’ultimo avrebbe cercato di spiegare il perché delle sue azioni, informando di non essere stato l’unico e di leggere fra e righe delle sue parole. Il conduttore non avrebbe dato molta importanza a questo in un primo momento, solamente dopo ha capito perfettamente che cosa intendesse e ha deciso di non fargliela passare. Come è giusto che sia, diremmo.

Andrea Zelletta provvedimento in arrivo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ne abbiamo viste di tutti i colori, tra litigi ed incomprensioni, anche l’entrata in studio della bellissima Guenda che ha punzecchiato i suoi ex coinquilini. Come tutti noi sappiamo il gioco, per essere tale, ha bisogno anche di un regolamento, questo perché non si possono lasciare le persone fare ciò che vogliono a 360°. Un regolamento studiato nei minimi dettagli e che vieta alcune cose, sennò ci sono delle serie conseguenze.

Ed alcune le abbiamo anche già viste, da quelle più estreme, come la squalifica a dei provvedimenti disciplinari un po’ più lievi. Provvedimento come quello che è stato dato a Paolo Brosio lunedì sera. Questo a causa dell’aver detto alcune cose che i gieffini all’interno della Casa non doveva assolutamente sapere. Chiamato nel confessionale Alfonso Signorini si è arrabbiato con lui per aver fatto i nomi di chi entrerà presto nel Grande Fratello e che questo non andava fatto. Ovviamente prima di fare il proprio ingresso dalla porta rossa si legge il regolamento e si accetta di seguirlo, quindi anche di non riferire notizie dall’esterno a chi sta facendo il suo percorso lì dentro. Ma oltre a Brosio, il provvedimento sembra stia per arrivare anche per Zelletta.

Signorini si scusa e rimedia

In un primo momento Alfonso Signorini sembrerebbe non aver dato molto peso a quanto ha riferito Paolo. Il quale continuava a dire che i gieffini già sapevano tutto e volevano solo una conferma da lui. Così ha cominciato a spingere il conduttore a rammendare chi fosse entrato, uscito per delle questioni personali e poi rientrato nel gioco. Solo in un secondo tempo è stato informato della veridicità delle parole del nuovo concorrente e che quindi Zelletta avrebbe infranto anche lui il regolamento, in primis.

Così ha voluto informare anche il pubblico tramite il portale Giornalettismo, affermando:” Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento come successo per Paolo Brosio”. Continua:” Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono. Su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”. Cosa aspetterà ad Andrea?