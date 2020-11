Da alcune indiscrezioni sembrerebbe girare la voce che Anna Boschetti sia stata tradita. Ovviamente ricordiamo il suo percorso a Temptation Island con il suo fidanzato Andrea Batti. Proprio lì chiedeva qualcosa di più concreto ribadendo anche in televisione il suo desiderio di maternità.

La coppia sembrava stesse procedendo per il meglio, in quanto avevano anche adottato un cane assieme, nel frattempo, di trovare il momento giusto per concepire un bambino tutto loro. Questo perché la stessa Anna avrebbe già due figli, ma avuti da un’altra relazione. Ad oggi si vocifera che la loro relazione sia finita in modo drastico, ma vediamo meglio nel dettaglio.

Anna Boschetti tradita

Il loro percorso a Temptation Island è stato molto tumultuoso e a casa è arrivata un’immagine di Anna come la cattiva della coppia e che voleva solamente sistemarsi. Sicuramente tutto questo sarà stato difficile da affrontare per la coppia che hanno comunque deciso di perdonarsi e tornare alla loro quotidianità insieme. Il mese dopo, come avviene di consueto, sono stati intervistati di nuovo dal programma e hanno ammesso di star aspettando il momento giusto per allargare la loro famiglia.

Nello stesso momento hanno adottato un cane e hanno dichiarato di star pensando di concretizzare la loro storia tramite alcuni passi importanti. Sembravano felici, infatti tutto stava procedendo per il meglio senza ostacoli grandi e difficili da superare. Ma ad oggi sembrerebbero arrivate alcune indiscrezioni che vedrebbero Andrea come un infedele nei confronti della sua compagna. Da quanto dicono le voci avrebbe tradito la sua fidanzata con altre ragazze, due conosciute all’interno del programma, così Anna si sarebbe affrettata a cacciarlo di casa. Alcune foto che la ritraggono confermerebbero questa ipotesi, ma leggiamo alcune importanti parole che Amedeo Venza avrebbe espresso riguardo la questione.

L’indiscrezione di Amedeo Venza dopo Temptation Island

Nelle storie Instagram dell’influencer Amedeo Venza, sempre attento a ciò che accade nel mondo del gossip, ci sarebbero le prove della presunta fine della storia tra Anna e Andrea. La loro relazione andava avanti da diversi anni ed erano riusciti a finire il viaggio nei sentimenti ancora più uniti. Ma questo sembrerebbe esser durato poco. Queste sono state le sue parole:” Molti stenteranno a crederci a quanto sto per dire, ma pare (uso il condizionale) che Andrea abbia tradito Anna con diverse ragazze. Tra cui due ex tentatrici del loro Temptation Island…!”.

Continua poi:” Anna avrebbe già fatto le valigie ad Andrea per lasciare la loro abitazione”. Pubblica anche quattro foto che la ritraggono tra delle camicie e delle valige:” Avvistata Anna Boschetti mentre mette in auto delle valigie, se notate in mano ha delle camicie da uomo… saranno del suo (ormai ex) Andrea?”. Ad oggi ancora nessuno dei due si è esposto sui social per smentire o confermare queste voci, voi cosa ne pensate?