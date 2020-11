Armando Incarnato teme l'”Inferno” | Conversione mistica a Uomini e Donne

Che stia vivendo un periodo di profondi cambiamenti è ormai chiaro a tutti, perfino a coloro che si sono sempre schierati contro di lui. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il cavaliere campano di Uomini e Donne che è sempre al centro dello “scandalo”. Da quanto condiviso su Instagram, Armando Incarnato teme l'”Inferno” e sta sperimentando una vera a propria conversione mistica a Uomini e Donne.

Sono moltissimi gli indizi del profondo cambiamento di Armando Incarnato e li ha notati perfino l’opinionista Gianni Sperti, il quale, solitamente, non esita a scagliarsi contro il cavaliere campano. Sono in molti, infatti, a non credere nella buona fede di Armando Incarnato. Il primo che, nelle ultime puntate, si è accanito contro Armando è stato il tronista Gianluca De Matteis.

Armando Incarnato sperimenta l'”Inferno”

Gianluca è voluto tornare sull’argomento Lucrezia Comanducci e ha accusato Armando di non essere mai stato realmente interessato alla giovane dama, ma di aver solo recitato una parte. Ciò soprattutto perchè, quando Lucrezia ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, Armando non l’ha seguita e ha deciso di rimanere in studio, anche se, al momento non sta frequentando nessuna dama.

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, infatti, sono arrivate svariate dame per corteggiare il cavaliere campano, ma Armando le ha eliminate tutte. Il cavaliere campano ha ribadito il fatto che non poteva abbandonare Uomini e Donne per seguire Lucrezia, visto che lei non ha fatto nessun accenno alla loro conoscenza quando è andata via. Tuttavia, il cavaliere ha lasciato intendere che non tutto è finito tra lui e Lucrezia Comanducci.

Il cambiamento del cavaliere a Uomini e Donne

Forse la dama bionda potrebbe tornare a Uomini e Donne, cambiando idea? Armando non lo ha escluso, ribandendo che Lucrezia sa che lui è lì, a Uomini e Donne. Intanto, su Instagram, Armando Incarnato teme l'”Inferno” e scrive parole che lasciano pensare a una sua “conversione mistica”.

“E se l’inferno, il purgatorio e il paradiso fossero presenti nell’oggi e non in un ipotetico domani in quale posto preferiresti vivere? Fai del bene oggi, perché in quell’ipotetico domani non potrai più dare ma solamente ricevere. “ABBRACCIA LA TUA DI LUCE” senza cercare di offuscare quella degli altri!”. A chi si starà riferendo Armando Incarnato con queste parole, fuori da Uomini e Donne? Forse proprio a Gianluca De Matteis e a Lucrezia Comanducci?