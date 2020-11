Carmen Russo sfida Enzo Paolo Turchi a colpi di dieta? – Tale e Quale Show 2020

Carmen Russo è pronta ad affrontare una particolare sfida che la vedrà in contrasto con il compagno di una vita, Enzo Paolo Turchi. La showgirl ha partecipato a Tale e Quale Show 2020 ma non ha raccolto i punti necessari per passare alla fase successiva, quella del torneo.

Il pubblico ha comunque gradito il ritorno di Carmen Russo in tv, specialmente perchè è ritornata un po’ agli esordi della sua carriera. In una particolare puntata, si è ritrovata persino ad imitare Raffaella Carrà nello storico balletto del Tuca Tuca, proprio con Turchi.

Carmen Russo pronta a mettersi a dieta, chi vincerà?

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi condividono un intenso amore da parecchi anni, visibile sotto agli occhi di tutti. I due sono diventati genitori solo pochi anni fa e sono più uniti che mai. A quanto pare su più fronti, visto che Carmen ha deciso di sfidare Enzo a tavola. “Vediamo chi riesce a dimagrire”, ha detto su Instagram in queste ore. Il loro obiettivo verrà raggiunto grazie ad un’alimentazione fatta per lo più di verdure: terranno aggiornati i loro ammiratori sui social. “Ci vediamo tra una settimana e vi dimostrerò che io dimagrirò, lui non so. Anzi penso proprio di no”, ha aggiunto. Carmen Russo non si fida quindi della capacità del partner di riuscire a mantenerle testa in questa nuova impresa.

Enzo Paolo invece pensa l’esatto contrario. Scopriremo solo fra qualche tempo chi dei due avrà ragione. Solo pochi giorni fa la coppia poi ha rivelato un particolare intimo delle loro dinamiche familiari. Per prepararsi al talent, Carmen si è sottoposta a frequenti tamponi e per questo ha scelto di non avere più momenti intimi con il marito. Intervistata da Dipiù, la showgirl ha ammesso di aver rifiutato anche la proposta di Enzo Paolo di scambiarsi delle carezze intime, ovviamente dopo aver igienizzato le mani in modo corretto. “Io sono troppo istintiva”, ha ammesso lei, “tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”.