DIRETTA Genoa Torino – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Genoa – Torino, recupero dell’ultima partita della 3° giornata di Serie A 2020/21 avrà luogo allo stadio Marassi di Genova e metterà contro due compagini in difficoltà in campionato, seppur in maniera differente. Fischio d’inizio alle ore 17.00.

Le scelte degli allenatori

Maran sostituirà Criscito con l’innesto di Luca Pellegrini al suo posto, per il resto confermata la formazione che ha giocato nel derby contro la Sampdoria, Pjaca in vantaggio sul sempreverde Pandev.

Dilemma Belotti che se in condizioni non eccellenti non verrà rischiato da Giampaolo: il Gallo ha subito un’infortunio nell’ultima gara persa contro la Lazio ed è stato convocato regolarmente. Per il resto, la medesima formazione vista contro i capitolini.

Formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti

Genoa (4-3-1-2): Perin; Ghiglione, Zapata, Goldaniga, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale