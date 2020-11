DIRETTA Zenit Lazio – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Terzo appuntamento europeo stagionale per la Lazio, che in Europa League affronterà i russi dello Zenit di San Pietroburgo, non potendo contare neanche oggi su gran parte dei calciatori.

Le scelte degli allenatori

La Lazio affronta la trasferta durante la “bufera” relativa ai tamponi delle mancate convocazioni di Immobile, Leiva e Strakosha. Tre che per la gara col Torino erano stati convocati, ma non sono partiti per la Russia. L’attaccante azzurro e il centrocampista brasiliano hanno anche preso parte alla vittoriosa trasferta in terra piemontese.

Inzaghi non potrà contare su gran parte dei calciatori come Strakosha, Radu, Escalante, D. Anderson, Lazzari, Lulic, Leiva, Luis Alberto e Immobile. Confermato Muriqi con la novità Akpa-Akpro, con Pereira sulla trequarti.

Lo Zenit non potrà schierare parte dei titolari, tra cui Malcom, Driussi e Azmoun. Linea difensiva composta da Karavaev, Lovren, Rakitskiy e Douglas Santos.

Formazioni ufficiali

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Muriqi.

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale