Gemma Galgani durante la puntata di oggi si è mostrata ancora una volta vittima assoluta di Tina Cipollari. L’opinionista così, durante un classico ballo ha deciso di derider e offendere la dama che non riesce più a replicare alle sue affermazioni.

Così in modo del tutto inaspettato, la dama scoppia in lacrime dietro le quinte e spiega a Maria De Filippi la sua voglia di andare via. Cosa è realmente successo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari durante il classico ballo a Uomini e Donne?

Gemma Galgani vittima di Tina Cipollari

La dama del parterre femminile dopo aver chiuso la sua conoscenza con Biagio, si è ritrovata ancora una volta sola e senza nessun cavaliere da conoscere. Proprio per questo, all’arrivo di una nuova dama per Nicola, si è mostrata emozionata ma soprattutto contenta per il cavaliere che, merita di trovare una donna che voglia realmente conoscerlo.

La nuova arrivata è una pescivendola e questo ha spinto ancora una volta Tina Cipollari ad accusa e prendere in giro la dama del parterre femminile. Secondo Tina infatti, Gemma sarebbe un vero e proprio scorfano che cerca di trovare uomini giovani ma soprattutto che non sono interessati realmente a lei e a creare una storia d’amore seria. Parole farti che sono proseguite dietro le quinte durante un ballo, tanto da spingere la dama in lacrime davanti a Maria De Filippi.

La dama in lacrime lascia Uomini e Donne

Gemma Galgani durante il ballo viene accusata, offesa ma soprattutto derisa dall’opinionista ancora una volta. Questo comportamento infatti, ha spinto in lacrime la dama che non è riuscita questa volta a difendersi come sempre. Così, una volta terminato il ballo si è mostrata in lacrime davanti a Maria De Filippi.

La dama spiega così di essere ancora una volta stanca delle tante discussioni e delle brutte parole che Tina le dice dietro le quinte o a microfono spento. Proprio per questo sottolinea alla conduttrice di aver ricevuto parole gravi che non si possono neanche ripetere, decidendo così di andare via dallo studio di Uomini e Donne.