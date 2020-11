Gianmarco Saurino rivela – “Lorenzo il personaggio più difficile” – Doc

Gianmarco Saurino è conosciuto per almeno due fiction del panorama italiano. Lo abbiamo visto nei panni dell’avvocato in Che Dio Ci Aiuti 5 e in quello dell’associato in Non dirlo al mio capo. Adesso invece interpreta il dottor Lorenzo Lazzarini in Doc – Nelle tue mani.

“Il personaggio più difficile che io abbia mai interpretato”, ha confessato in queste ore a Fabrique du Cinema, “un ragazzo fragile, con una marea di cicatrici nascoste, che soprattutto in questi nuovi episodi stanno emergendo”.

Gianmarco Saurino a Doc – Nelle tue mani – “Una professione complessa”

A rendere difficile il compito di Gianmarco Saurino nella nuova fiction è soprattutto la professione del suo personaggio. Lorenzo infatti è un medico e per riuscire a calarsi nella parte, ha dovuto seguire alcuni dottori. “E capire che ciò che per noi è straordinario, per i medici è la normalità”, ha sottolineato. Nei giorni precedenti, l’attore era stato ospite di Da noi… a ruota libera e aveva confessato che Lorenzo mostrerà presto tutti i suoi lati più oscuri. Il suo personaggio toccherà il fondo, forse anche per via di quella fragilità che è sempre piaciuta a Saurino.

Gianmarco Saurino ritornerà presto anche nella sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti. Lo rivedremo quindi nei panni di Nico, l’avvocato che nella stagione precedente ha avuto un flirt importante con una novizia del Convento. “I set televisivi sono un mondo totalmente a parte”, ha dichiarato, “una volta superato l’impatto iniziale però, mi sono trovato a mio agio”. La fiction con Elena Sofia Ricci infatti gli ha regalato uno dei suoi primi ruoli pià importanti e ha avuto modo di fare un piccolo salto di qualità nella sua carriera. Un passo che gli ha permesso poi di interpretare Lorenzo in Doc – Nelle tue mani.