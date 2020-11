Guenda Goria racconta il feeling creato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con Massimiliano Morra. Entrambi fin dal primo giorno hanno mostrato una cerca sintonia nel parlare ma soprattutto nell’ascoltare la vita l’uno dell’altra.

Molto spesso infatti, entrambi sedevano in veranda raccontando aneddoti della loro vita molto particolare e sentiti tanto da far trasparire una amicizia profonda. A notare il forte interesse che avevano l’uno per l’elatro è stata anche Patrizia De Blanck che, in un primo momento ha consigliato ad entrambi di mollare i freni e di viversi beatamente la loro esperienza al GF Vip.

Ora che Guenda Goria è fuori dai giochi dopo l’eliminazione dello scorso venerdì, ha deciso di confessare al settimanale Chi, quello che realmente c’è stato con Massimiliano. Quali sono le sue affermazioni?

Guenda Goria e il feeling con Massimiliano

La figlia di Maria Teresa ha regalato tantissime emozioni all’interno del reality, soprattutto in merito alla sua storia con i genitori. Dentro il Grande Fratello Vip però, è uscita fuori anche la sua storia d’amore con Telemaco che, ha cercato in tutti i modi di tenere nascosta ma soprattutto lontana dal gossip.

Una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, eliminata al televoto durante la diretta di Venerdì, Guenda ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa nei confronti dei suoi amici inquilini. Le dure parole all’interno dell’intervista di Chi, sono dirette proprio a Massimiliano Morra dove la stessa Guenda Goria racconta il feeling creato con lui.

La ex concorrente svela la verità

Moltissimi fan durante la loro vicinanza all’interno del GF Vip, speravano in un colpo di scena importante che purtroppo, non è mai avvenuto. Proprio per questo, la ex concorrente ha deciso di raccontare a tutti quello che realmente c’è stato con Massimiliano Morra.

Guenda ha così spiegato al settimanale Chi: “Massimiliano? Abbiamo avuto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco, questa è la verità. Credo che se Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico: sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi. Ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”.