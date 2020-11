Mangiare limoni con la buccia: incredibile, ecco cosa accade

By

Cosa succede a mangiare limoni con la buccia? Se stai leggendo questo articolo, sicuramente te lo sta chiedendo. Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta.

Mangiare il limone con la buccia: i vantaggi per la salute

Mangiare limoni con la buccia – attenzione, è bene scegliere frutti biologici – rappresenta un’ottima scelta per la propria salute. I motivi sono diversi. Tra i principali, rientra l’importante contenuto di vitamine.

Anche se non ce ne rendiamo conto, la buccia ha più vitamina C, alleata preziosa della lotta contro i radicali liberi e ai fini del miglioramento dell’efficienza del sistema immunitario, rispetto al frutto vero e proprio.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui vale la pena mangiare il limone con la buccia. Tra questi aspetti, è possibile citare la ricchezza in fibre, nutrienti che aiutano a ottimizzare la sazietà, a tenere sotto controllo la velocità di assorbimento degli zuccheri e del colesterolo alimentare e a mantenere attivo l’intestino.

Non c’è che dire: mangiare limoni con la buccia è un vero toccasana per la salute. Tra i motivi è possibile citare anche la presenza di limonene, fondamentale per la prevenzione dei tumori. Tornando un attimo alle fibre, facciamo presente che sono fondamentali quando si punta a combattere il gonfiore addominale.

Come sopra ricordato, se si punta a mangiare la buccia del limone bisogna fare molta attenione alla scelta del frutto. Non in tutti i casi la buccia è edibile. Fondamentale a tal proposito è controllare l’etichetta, sulla quale deve essere chiaramente visibile la dicitura “edibile” o “commestibile”.

Come consumare la buccia del limone

A questo punto, è naturale chiedersi come consumare la buccia del limone. Sono diverse le alternative utili al proposito. Chi vuole, può aggiungerla come ingrediente di diversi dolci. Con il suo aroma inconfondibile, la buccia del limone è fantastica nei biscotti, ma anche in diverse torte.

Facciamo altresì presente la possibilità di aggiungerla, cruda, a insalate miste. In questo caso, è possibile apprezzare al massimo le sue proprietà benefiche per la salute. Proseguendo con l’elenco delle situazioni che vedono possibile il consumo della buccia di limone, un doveroso cenno deve essere dedicato ai piatti di pesce.

Come non citare i primi piatti? La buccia di limone cruda è fantastica sui risotti, ma anche quando si parla dei primi piatti a base di farro. Concludiamo facendo presente la possibilità di utilizzarla per preparare deliziosi infusi, alleati speciali quando si tratta di sgonfiare la pancia.