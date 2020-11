Nuovo DPCM: ecco tutte le novità del 4 Novembre 2020 – Zone, chiusure e autocertificazione in PDF

Nuovo DPCM – E’ stato da poco emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte il nuovo DPCM che entrerà in vigore Venerdì 6 Novembre e prevederà la distinzione in zone per tutta la penisola. Le misure varranno fino al 3 Dicembre.

Le zone rosse sono in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e per queste regioni sarà quasi lockdown al 100%.

– sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione)

– sarà vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze viste qui sopra).

-saranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole e altri negozi (qui trovate l’elenco completo delle attività che possono rimanere aperte);

– saranno chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto

– saranno sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

– sarà consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è

– sarà consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc)

– rimarranno aperte per l’attività scolastica in presenza i servizi per l’infanzia, la scuola elementare e la prima media. Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza.

AUTOCERTIFICAZIONE PDF DA STAMPARE

Regole Puglia e Sicilia

– sarà vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza).

– saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza — cioè sarà possibile portare i figli a scuola, e andarli a riprendere — e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;

– sarà vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune ;

– saranno chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Per circolare in Regione non sarà necessaria alcuna autocertificazione.

Regole per le altre Regioni