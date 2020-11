Oroscopo Novembre 2020 – Ecco i segni più amorevoli dello zodiaco

Ogniuno di noi dimostra il proprio amore ed affetto in maniera molto variegata, e non tutti riescono a mantenere un certo grado di distacco sopratutto quando siamo in presenza di altre persone: molti altri sono invece particolarmente espansivi e non hanno paura a dimostrarlo in maniera pratica, mentre situazioni del genere imbarazzano altri profili.

Tutto è riconducibile al carattere, ecco quindi quali sono i segni più amorevoli dello zodiaco:

Bilancia

Riesce ad avere reazioni affettuose ed amorevoli controllate in base al contesto: molto espansivo nell’intimità, riesce ad apparire quasi distaccato quando è più opportuno. Resta comunque uno dei segni che da più priorità al partner, curando molto il grado di felicità di quest’ultimo.

Pesci

Sono dei profili molto sensibili ed empatici e anche loro prestano molta attenzione al bene della coppia, credendo fortemente nell’amore nonostante le avversità, e non si fanno pregare quando devono dimostrarlo in maniera tangibile: messaggi, telefonate e manifestazioni d’amore sono all’ordine del giorno con loro, che non fanno di certo annoiare il partner.

Toro

Segno molto espansivo e tutt’altro che riservato quando è felice, quindi durante una relazione amorosa non si nasconde quando is tratta di mettere in evidenza i propri sentimenti verso il partner. E’ spesso il Toro a prendere iniziativa nella coppia e si dimostra sempre affabile e pieno di fantasia.

Gemelli

Non dovrebbe stupire la presenza del segno Gemelli in lista: sono naturalmente persone dedite alla socialità, sono brillanti e lo rimangono anche durante una relazione amorosa, che viene sbandierata ai quattro venti come tra i principali argomenti di discussione.