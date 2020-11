Oroscopo Novembre 2020 – Quali sono le donne più carismatiche dello zodiaco? Ecco la risposta

Nello sconfinato mondo femminile, molto diversificato e vario, letteralmente possibile riscontrare ogni tipo di personalità, dalla più mite e volubile a quella più autoritaria e impetuosa, ma in generale tutti siamo particolarmente attratti dal carisma di una persona, e anche nel genere femminile sono loro che possiedono il fascino più interessante e magnetico di tutte: non è qualcosa che può essere spiegato sempre razionalmente, essendo parte del carattere, ecco infatti quali sono i segni femminili più carismatici in assoluto.

Scorpione

Le Scorpione riescono ad incuriosire praticamente tutti grazie ad un fascino tutto misterioso, imponendosi nell’immaginario collettivo come un profilo affascinante grazie ad un carisma che viene direttamente dal loro modo di approcciarsi con le altre persone.

Riescono a farsi rispettare con una forza d’animo molto intensa e un senso di controllo che molto raramente viene meno. Non è un segno aggressivo in senso stretto, visto che le rappresentanti di questo segno preferiscono far valere le parole piuttosto delle azioni.

Toro

Molto concrete, razionali ma anche incredibilmente affascinanti e femminili, le Toro coniugano un aspetto sempre molto curato ad una certa fermezza che però non diventa prepotenza quando dicono la loro, oltre ad apparire “trasparenti” ma mai scontate. Fedeli e dotate di grande equilibrio, sono sempre molto rispettate ed ammirate.

Gemelli

Rientrano nella lista anche le Gemelli che grazie al loro spirito combattivo, curioso e profondamente legato all’immagine che danno: grazie ad un’intelligenza spiccata e una parlantina molto efficace, riescono sempre a farsi valere in mezzo agli altri e per questo sono molto rispettate sia sul lavoro, che nella vita privata: frequentare una Gemelli può essere stimolante sotto tutti i punti di vista.