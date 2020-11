Paola Perego peggiora – “Comparsi dei sintomi”

Paola Perego si trova a casa in isolamento, a causa del Coronavirus. La presentatrice ha annunciato la quarantena pochi giorni fa, sottolineando di essere asintomatica. La situazione però è cambiata in questi giorni e ora si ritrova a fare i conti con la comparsa dei primi sintomi.

“Dolori muscolari fortissimi, nausea devastante e astenia”, ha sottolineato in un post su Instagram. Le sue condizioni di salute non sono critiche, ma c’è di sicuro un peggioramento seppur lieve. Per ora Paola Perego potrà continuare a curarsi a casa, senza dover ricorrere per forza agli ospedali.

Paola Perego positiva, come sta?

Solo poche ore fa, Paola Perego ha deciso di parlare di nuovo di Coronavirus e delle sue condizioni di salute. Nei primi giorni, la presentatrice de Il filo rosso non ha avvertito alcun sintomo e ora invece si ritrova con qualche lieve disturbo da combattere. “Nulla deve farci abbassare la guardia”, ha detto rivolgendosi agli ammiratori che la seguono sui social, “perchè mentre io vi sto scrivendo dalla mia camera da letto, ci sono tante, troppe persone chiuse in terapia intensiva”. Paola ha voluto ricordare a tutti che la situazione è drammatica in tutto il Paese e non solo per le famiglie colpite da vicino.

“Continuiamo a fare tutto quello che è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri”, ha aggiunto. Paola Perego si ritiene quindi fortunata, anche se dovrà rimandare il debutto del suo nuovo programma. Il filo rosso infatti avrebbe dovuto fare il suo esordio il prossimo 7 novembre e ora è tutto è slittato. Si parla di una settimana o due ma molto dipenderà dalle condizioni di salute della padrona di casa.